G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patru bărbaţi din județul Dolj sunt cercetaţi pentru trafic de droguri /…

cocaina, droguri, drogat
Foto: Pexels

Patru bărbaţi din județul Dolj sunt cercetaţi pentru trafic de droguri / Doi dintre ei au fost prinşi când încercau să vândă peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro

Articole20 Aug 0 comentarii

Patru bărbaţi, de 23, 24, 26 şi 27 de ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Dolj şi de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, doi dintre ei fiind prinşi în timp ce încercau să vândă peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro. De asemenea, ceilalţi doi tineri sunt acuzaţi că au vândut diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Din probele administrate a rezultat că, în intervalul iulie-august 2025, bărbatul de 26 de ani, ar fi procurat, deţinut şi vândut, direct sau prin intermediul celor doi, de 23 de ani şi 27 de ani, diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis, cu sume cuprinse între 1.700 şi 4.500 de lei. De asemenea, în seara de 19 august 2025, bărbaţii de 26 şi 24 de ani au fost prinşi în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacţionat peste 1,1 kilograme de cocaină (drog de mare risc), pentru 38.000 de euro”, au afirmat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Ei au precizat că au fost făcute trei percheziţii, ocazie cu care au fost găsite mai multe probe precum şi un autoturism de lux asupra căruia va fi dispusă măsură sechestrului asigurator.

Trei dintre bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cel de 27 de ani este anchetat sub control judiciar.

Persoanele reţinute urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Anchetă la Paris după ce doi bărbaţi tineri au urinat pe o femeie fără adăpost, însărcinată, şi pe copiii ei / Familia dormea în fața Primăriei, în cadrul unei mobilizări a Asociaţiei Utopia 56

Articole12 Aug • 2.217 vizualizări
0 comentarii

Doi bărbaţi, arestaţi preventiv într-un dosar instrumentat de DIICOT Târgu Mureş / Unul dintre ei ar fi adus din Spania 170 de kilograme de canabis şi 5 kilograme de cocaină, ascunse într-un transport de gresie şi aparate de cafea

Articole17 Iul 2025
0 comentarii

Doi bărbaţi, găsiţi carbonizaţi după un accident rutier produs în timp ce maşina în care se aflau era urmărită de Poliţie, la Râmnicu Vâlcea / Autoturismul fusese înregistrat de radar cu 185 de kilometri pe oră, dar şoferul refuzase să oprească

Articole29 Iun 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.