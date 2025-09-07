Giganţii tehnologici investesc miliarde pentru a recruta specialişti AI / Salariile pentru inginerii de machine learning au ajuns la niveluri record: peste 250.000 de dolari în SUA și 300.000 de lire în Marea Britanie

Industria inteligenţei artificiale trece printr-o adevărată ”cursă a înarmării”, iar companii precum Meta, Google şi Microsoft se întrec în oferte de zeci şi chiar sute de milioane de dolari pentru a atrage un număr redus de experţi, relatează CNBC, citată de News.ro.

Cererea pentru ingineri şi cercetători capabili să construiască şi să antreneze modele avansate de inteligenţă artificială a explodat, în timp ce oferta rămâne limitată, ceea ce a dus la o inflaţie salarială fără precedent.

Mark Zuckerberg a lansat o campanie agresivă de angajări pentru noile AI Superintelligence Labs ale Meta, investind 14 miliarde de dolari şi încercând să atragă inclusiv talente de la OpenAI cu bonusuri de semnare de până la 100 de milioane de dolari.

Google a convins fondatori de startup-uri să se alăture diviziei DeepMind prin tranzacţii de miliarde, iar Microsoft a recrutat discret zeci de specialişti de la rivali.

În acelaşi timp, salariile pentru inginerii de machine learning au ajuns la niveluri record, depăşind în unele cazuri 250.000 de dolari anual în SUA şi 300.000 de lire sterline în Marea Britanie pentru roluri senior.

Costurile uriaşe de construire a modelelor AI – între 80 şi 200 de milioane de dolari pentru fiecare generaţie – justifică investiţiile masive în resursa umană, considerată vitală pentru a menţine un avantaj competitiv.

Totuşi, experţii avertizează că startupurile şi industriile tradiţionale, precum sănătatea sau logistica, riscă să fie lăsate în urmă, neputând concura cu pachetele salariale oferite de giganţii tehnologici.

Până când costul antrenării modelelor nu va scădea, fenomenul pare ireversibil: companiile dispuse să cheltuie miliarde pentru a construi inteligenţe artificiale sunt pregătite să plătească sute de milioane pentru a recruta oamenii capabili să le creeze.