Rapperul irlandez Mo Chara, de la Kneecap, acuzat că ar susţine Hezbollah, reapare în faţa instanţei / Concertele trupei, anulate în mai multe țări

Rapperul Mo Chara, din trioul nord-irlandez Kneecap, se prezintă din nou, vineri, în faţa unei instanţe londoneze sub acuzaţia de „infracţiune teroristă” pentru afişarea unui steag Hezbollah în timpul unui concert din noiembrie 2024, transmite AFP, citată de Agerpres.

De la inculparea cântăreţului în luna mai a anului trecut, trupa, care îşi proclamă vehement sprijinul pentru cauza palestiniană, a înregistrat o creştere explozivă a popularităţii, dar a suferit şi anulări ale mai multor concerte în Germania şi Austria.

Membrii Kneecap au fost, de asemenea, împiedicaţi să călătorească în Ungaria, unde urmau să cânte la festivalul Sziget, li s-a interzis intrarea în Canada şi au fost nevoiţi să anuleze un turneu în SUA.

Formaţia îşi îndemnase fanii să iasă în forţă pentru a-l susţine pe Mo Chara vineri dimineaţă în faţa Curţii de Magistraţi Westminster din centrul Londrei, denunţând o „vânătoare de vrăjitoare”. Dar poliţia le-a interzis susţinătorilor să intre în piaţă, unde sute de oameni se adunaseră cu steaguri şi muzică irlandeză în ocazii anterioare, a anunţat Kneecap pe Instagram, numind decizia ‘meschină’.

Grupul a negat întotdeauna orice sprijin pentru Hezbollah, denunţând o decizie politică.

„(Preşedintele israelian) Isaac Herzog, un om pe care Naţiunile Unite îl consideră complice la genocid, a fost primit la Downing Street la un ceai săptămâna trecută. Între timp, Mo Chara, care denunţă genocidul în întreaga lume, este acuzat de terorism”, a scris Kneecap pe reţelele de socializare la începutul acestei săptămâni.

Liam Og O Hannaidh — numele său în gaelică — a fost acuzat pe 21 mai că s-a înfăşurat într-un steag al mişcării islamiste libaneze pro-iraniene, clasificată drept organizaţie teroristă în Regatul Unit, în timpul concertului trupei de la Londra, pe 21 noiembrie 2024. De asemenea, este acuzat pentru scandări pro-Hamas şi pro-Hezbollah.

La o primă audiere din iunie, avocaţii rapperului au susţinut că inculparea sa a avut loc în afara termenului legal de şase luni. Acesta a fost principalul punct discutat la o a doua audiere de la sfârşitul lunii august. Judecătorul ar putea decide asupra acestui punct vineri.

Într-un interviu acordat AFP la începutul lunii septembrie, Mo Chara a numit ancheta antiteroristă împotriva sa „ridicolă”.

Provocatori şi îndrăzneţi pentru fanii lor, extremişti periculoşi pentru detractorii lor, membrii trupei au atras atenţia presei şi a politicienilor în ultimele luni în Regatul Unit din cauza declaraţiilor virulente împotriva Israelului şi a războiului din Fâşia Gaza.

Deşi unele dintre concertele lor au fost anulate în ultimele luni, Kneecap a cântat la festivalul Rock en Seine din suburbiile Parisului la sfârşitul lunii august şi la Festivalul Glastonbury din sud-vestul Angliei la sfârşitul lunii iunie.

Trioul nord-irlandez, care a atras atenţia pentru prima dată prin muzica rap în limba irlandeză şi denunţarea dominaţiei britanice în Irlanda de Nord, a devenit cunoscut în 2024 cu albumul lor ‘Fine Art’ şi documentarul cu elemente de ficţiune ‘Kneecap’, care a câştigat premii la Festivalul de Film Sundance din Statele Unite.