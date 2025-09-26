Mii de participanți la UVT Liberty Marathon din Timișoara / Programul competiției
Cea de-a opta ediție a UVT Liberty Marathon se desfășoară în zilele de 27 și 28 septembrie, fiind instituite restricții de trafic pentru siguranța alergătorilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
UVT Liberty Marathon va reuni în weekend mii de participanți și un traseu extins care traversează zone centrale ale orașului.
Pentru siguranța alergătorilor și buna desfășurare a competiției, Primăria Timișoara și organizatorii UVT Liberty Marathon anunță mai multe restricții de circulație temporare, aplicate gradual în zilele de 27 și 28 septembrie.
Zonele și intervalele de restricție
27 septembrie (ora 06:00) – 28 septembrie (ora 18:00)
Bd. Vasile Pârvan
Pasajul Michelangelo
Str. Traian Lalescu
27 septembrie (în intervalul orar 12:00 – 17:00)
Str. Michelangelo (o bandă, pe sensul dinspre Str. Cluj spre Hotel Continental)
Bd. I.C. Brătianu
Piața Iancu Huniade + sectorul dintre Piața Iancu Huniade și sensul giratoriu de la intersecția cu str. Michelangelo (ambele sensuri)
Str. 20 Decembrie 1989 (ambele sensuri)
Bd. Regele Ferdinand I (sectorul din dreptul Grădinii de Vară Capitol până la Podul Mihai Viteazu)
Podul Mihai Viteazu
28 septembrie (05:00 – 17:00)
Str. Michelangelo ((pe sensul dinspre Str. Cluj spre Hotel Continental)
Bd. Mihai Eminescu
str. 20 Decembrie 1989
Bd. I.C.Brătianu
Piața I. Huniade (parcarea Modex)
Str. I.L. Caragiale
Splaiul Spiru Haret
mal drept Bega (restricții pietonale și pentru cicliști)
Podul Decebal (trotuar și banda 1 pe sens)
str. I.L. Caragiale
str. Episcop I. Lonovich
Splaiul Nistrului
mal stâng Bega (restricții pietonale și pentru cicliști)
Splaiul N. Titulescu (între intersecția cu str. Jiul și Bd. 16 Decembrie 1989).
Traficul va fi restricționat treptat, în funcție de desfășurarea activităților și de etapele cursei. Șoferii sunt rugați să folosească rute alternative și să respecte indicațiile Poliției Rutiere și ale voluntarilor din teren.
Peste 3000 de participanți s-au înscris la cea de-a opta ediție a Liberty Marathon organizat de Universitatea de Vest din Timișoara.
Anul acesta, spiritul UVT Liberty Marathon este reprezentat de Alina Dumitru, campioană olimpică la judo și ambasadoare a evenimentului, anunță organizatorii.
“Prin parcursul și prezența ei, Alina devine o voce a curajului, a echilibrului și a valorilor care stau la baza acestui maraton: perseverență, respect, comunitate”, transmite UVT.
Programul eveinimentului:
Vineri, 26 septembrie
16:00 – 22:00 | Ridicarea kiturilor de participare din zona UVT intrare
Sâmbătă, 27 septembrie
14:30 – Încălzire cursa 2km
15.00 – Start cursa 2km
15.30 – Încălzire curse copii
16.00 – Start cursa copii 200m
16.15 – Start cursa copii 400m
16.30 – Start cursa copii 1km
17.00 – Pasta party pentru toți participanții UVT Liberty Marathon
17.00 – Tombolă pentru participanții cursa 2km și curse copii
18.00 – Ședința tehnică – curse cronometrate
9.00 – 22.00 – Ridicare kituri (UVT intrare), doar pentru cursele cronometrate
Duminică, 28 septembrie
8.15 – Încălzire
9.00 – Start curse 10km, 21km, 42km și ștafete
14.30 – Festivitatea de premiere și tombolă
16.00 – Cursa voluntarilor
