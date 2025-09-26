SURSE Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1 / Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru nelegalitatea PUZ și spunea că arhitectul șef ”ar trebui să fie în pușcărie”

Dostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii, conform surselor G4Media.

Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru nelegalitatea PUZ și spunea că într-o țară civilizată arhitectul șef ”ar trebui să fie în pușcărie” din cauza modului în care a aprobat planuri urbanistice zonale în București. În prezent, Dumitrașcu este arhitectul șef al Primăriei Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță (PSD).

Dumitrașcu este pus sub acuzare pentru abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.

Fostul arhitect șef al Capitalei este acuzat că a încălcat legislația în materie de urbanism (art. 32 alin. 4, 9 și 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) prin semnarea avizului nr. 48/10.07.2019 pentru PUZ strada Primăverii nr. 1, dar și prin semnarea raportului de specialitate nr. 8408/11.07.2019 privind aprobarea PUZ Primăverii, nr. 1, în baza căruia a fost dezbătut și proiectul de hotărâre și raportul nr. 9106/29.07.2019 privind PUZ Primăverii nr. 1.

În baza acestor documente a fost aprobat PUZ printr-o hotărâre din 18 decembrie a consilierilor generali ai Capitalei, despre care DNA susține că încalcă legislația în materie de urbanism pentru că, astfel, o bucată de spațiu verde de 1326 mp a fost transformat din teren neconstruibil în teren construibil.

Astfel s-ar fi creat un prejudiciu provenind dintr-un folos necuvenit, nefinanciar, pentru fostul proprietar al terenului, SC Practic SA, care a obținut un PUZ emis ilegal, dar și dintr-un folos necuvenit, financiar, în urma vânzării terenului cu 8 milioane de euro către SC Hagag Primăverii SA, controlată de Radu Dimofte, unul dintre cei mai mari proprietari de spații comerciale stradale din țară, conform Profit.ro, mai arată sursele consultate de G4Media.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi seară, la Digi24, dacă își menține părerea din campanie, conform căreia, actualii șefi ai Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, ar trebui schimbați din funcție după ce își încheie mandatele, în primăvară.

„Foarte probabil, dar oamenii au un mandat până în primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”, a declarat președintele Nicușor Dan.

El a explicat însă și că există o problemă legată de numărul de procurori din parchete:

„Au circumstanțe că sunt cu 30% mai puțin decât ar trebui. Mulți din românii care urmăresc fenomenul cu parchetele văd că e o problemă”, a adăugat Nicușor Dan.

