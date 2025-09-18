Armata israeliană cere evacuarea unor localităţi din sudul Libanului înaintea unor lovituri asupra Hezbollah

Armata israeliană a cerut joi evacuarea unor localităţi din sudul Libanului înaintea unor lovituri asupra mişcării pro-iraniene Hezbollah, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Israelul efectuează cu regularitate atacuri în Liban, afirmând că vizează Hezbollah, în pofida unui acord de încetare a focului care pusese capăt în noiembrie 2024 unei perioade de peste un an de conflict, dintre care două luni de război deschis, între Israel şi Hezbollah.

„Armata va ataca infrastructura militară aparţinând Hezbollah, organizaţie teroristă, în mai multe zone din sudul Libanului, într-un viitor apropiat, drept răspuns la tentativele sale interzise de a-şi restabili activităţile în regiune”, a informat în limba arabă pe reţelele sociale purtătorul de cuvânt arabă al armatei israeliene, col. Avichay Adraee.

Miercuri, cel puţin două persoane au fost ucise într-o lovitură israeliană asupra unei maşini în oraşul Baalbeck, în estul Libanului, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban.

Sub presiune americană şi temându-se de o intensificare a loviturilor israeliene, guvernul libanez a dispus luna trecută armatei să elaboreze un plan de dezarmare a Hezbollah, care a ieşit foarte slăbit din război.

Potrivit autorităţilor de la Beirut, armata libaneză urmează să încheie această dezarmare în termen de trei luni în ceea ce priveşte sudul ţării, apropiat de frontiera cu Israel.