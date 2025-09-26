G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SUA aprobă vânzarea a sute de rachete avansate Germaniei

rachete de croaziera taurus, racheta, razboi, atac aerian, avion de lupta vanatoare, razboi ucraina, germane
Sursa foto: Defense Ministry / Zuma Press / Profimedia

SUA aprobă vânzarea a sute de rachete avansate Germaniei

Articole26 Sep • 229 vizualizări 0 comentarii

Autorităţile americane americani au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o „cursă a înarmărilor”, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Berlinul a făcut cunoscut joi că lansează un program de apărare spaţială de 35 de miliarde de euro şi s-a angajat într-o „cursă a înarmărilor” în domeniul dronelor, în special pentru a contracara ameninţarea rusă.

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Germaniei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare”, a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Această tranzacţie cu un aliat important din NATO „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”, a adăugat DSCA.

Departamentul de Stat a aprobat vânzarea a până la 400 de rachete. Congresul urmează să îşi de acordul, o formalitate.

Anunţul american vine în aceeaşi zi în care ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a afirmat în parlament că Europa se află „într-o cursă a înarmărilor” în ceea ce priveşte mijloacele de apărare împotriva dronelor ostile, în urma înmulţirii incidentelor în care Rusia este principalul suspect.

Odată cu instalarea conservatorului Friedrich Merz în funcţia de cancelar, Germania îşi propune să devină vârful de lance al reînarmării europene, având în vedere ameninţarea rusă şi dezangajarea americană.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Număr record de cazuri de sifilis înregistrate în Germania în 2024

Articole26 Sep • 115 vizualizări
0 comentarii

Germania va investi 35 de miliarde de euro în apărarea spaţială pentru a contracara Rusia şi China

Articole25 Sep • 149 vizualizări
0 comentarii

Cum interpretează premierul Poloniei poziția pro-Ucraina afișată de președintele american Donald Trump: Cuvintele președintelui american înseamnă, de fapt, că ar putea renunța la Kiev

Articole25 Sep • 2.260 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.