La Miercurea-Ciuc a început furnizarea încălzirii la spital şi în școli / Se așteaptă temperaturi sub zero grade, pe timpul nopții, în zilele următoare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început, în această săptămână, la două instituţii de învăţământ din Miercurea-Ciuc şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă, după ce vremea a început să se răcească, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Directoarea Societăţii de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, Biro Hajnalka, a precizat vineri, pentru AGERPRES, că furnizarea agentului termic se face, la cerere, la o grădiniţă şi la creşa din oraş, precum şi la două dintre clădirile unde funcţionează diferite secţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă.

Potrivit acesteia, săptămâna viitoare va începe şi furnizarea încălzirii la apartamentele racordate la sistemul centralizat, ţinând cont că prognoza arată, în continuare, o scădere a temperaturilor.

„Aşa văd că şi la sfârşit de săptămână o să fie destul de frig. (…) Se vor îndeplini şi prevederile legale care spun că media temperaturilor nocturne, de la ora 20:00 până la 6:00 dimineaţa, trebuie să fie sub 10 grade, trei zile consecutive (pentru a începe furnizarea încălzirii – n.r.). Şi aşa se pare că vor fi”, a arătat Biro Hajnalka.

Furnizarea încălzirii la locatari se va face, deocamdată, doar dimineaţa şi seara, după un anumit program, iar la instituţiile şcolare agentul termic se va furniza la cerere.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat începe, în fiecare an, în lunile septembrie-octombrie, în funcţie de condiţiile meteo.

Temperaturile au scăzut destul de mult în ultimele zile, iar prognoza arată o răcire şi în următoarea perioadă, urmând să se înregistreze chiar valori negative.