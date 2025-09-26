Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul „Patriotic”: „Nu e dorința mea, e comanda șefului!”

Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună simpatizanților să voteze blocul format din PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei.

Vestea, anunțată de coordonatoarea din Vulcănești, pe nume Natașa, a fost primită cu nemulțumire de membrii rețelei din autonomia găgăuză.

”(Natașa)-Conducerea a dat ordin, în cadrul ședinței, să vă informăm pe voi că trebuie să începeți să le șoptiți la ureche activiștilor voștri, fără să ridicați panica înainte de seara zilei de vineri, că noi îi susținem pe socialiști.

-Să dea Domnul ca acest bloc să fie exclus.

(Natașa)-Fetițo, nu e dorința mea, e comanda șefului.

-Natașa, ții minte că eu demult îți spuneam că așa va fi. Eu sunt deja stresată după ce i-am auzit pe acești pe***aști, îți spun sincer. Eu nu voi vota pentru ei, ți-o spun deschis. Și sunt sigură că mulți nu vor vrea să voteze pentru ei”.

În cadrul discuției, Natașa a încercat să le explice cum să motiveze decizia în fața simpatizanților.

„(Natașa)-Te înțeleg că-i urăști. Și eu îi urăsc, și alții tot, dar nu avem de ales. Nu vom susține ”Alternativa”, Furtună e a doua de la capăt. E comanda conducerii și trebuie să o executăm. Da, nici mie nu-mi place, dar asta e comanda.

-Eu am vorbit anterior cu simpatizanții mei și mulți mi-au spus că nu vor vota pentru pe***aștii ăștia (socialiștii, n.r.). Parcă ne-ați spus anterior că socialiștii sunt cu Maia Sandu și noi am transmis informația simpatizanților. Acum ce să le spunem? Că și noi suntem cu Sandu deja?

(Natașa)-O să le spunem că, în caz contrar, nu vom putea învinge PAS. Că e singura modalitate să scăpăm de Sandu.

-Mai ales că și ei sunt pentru Rusia.

(Natașa)-Ei cu toții sunt oamenii Moscovei, și Dodon, și Vlah. Dodon și Vlah sunt nimeni fără Moscova.

-O să le spunem că un mare plus e că și ei sunt pentru Rusia, și gazul va fi ieftin. Așa le vom spune”.

Aceeași Natașa a explicat că, în ziua alegerilor, o dată la două ore, fiecare activist va fi sunat și întrebat câți simpatizanți are pe liste și câți au votat. Ea a dezvăluit că rețeaua criminală va lua date de la secțiile de votare pentru a verifica cine a venit la urne și cine nu.

Miza acestor alegeri pentru gruparea criminală Șor e, conform dezvăluirilor din acest audio, ”să o învingă pe Maia Sandu” și să declanșeze alegeri anticipate. Acest lucru este confirmat și de o altă înregistrare obținută de noi, în care un curator setează o directivă clară: toți membrii și simpatizanții grupării Șor trebuie să voteze în această duminică pentru Blocul ”Patriotic”.

”În continuare, cu privire la ziua de duminică, o mare rugăminte să vă activizați cu toată echipa noastră, inclusiv și voluntarii, și simpatizanții, și activiștii de top. Trebuie să le spunem că, pentru a efectua anumite schimbări în țară, trebuie ca un partid să acumuleze majoritatea. În prezent, în sondaje merge foarte bine Blocul ”Patriotic”. De aceea, înțeleg că unii sunt cu Victoria (Furtună, n.r.), sau cu alții, dar le spunem că trebuie să voteze pentru Blocul ”Patriotic”. Pentru că partidul Victoriei este tânăr și nu este clar, s-ar putea să îl excludă din alegeri, de aceea ar fi bine să voteze Blocul ”Patriotic”.” spune curatorul, care nu a putut fi identificat.