Blocul Patriotic din Republica Moldova marchează „81 de ani de la eliberarea de fascism” într-un marș cu „10 mii de oameni” / Expert: „Așa arată «eliberarea» lor, deportări, foamete și distrugerea identității”

Pe 24 august, liderii Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au participat la „Marșul Eliberării”, împreună cu alți „10 mii de oameni”, potrivit unei postări făcute de Igor Dodon, scrie Ziarul de Gardă.

Expertul WatchDog, Ștefan Bejan a scris pe Facebook că „adevărul istoric este altul” și că „Eliberarea” sovietică a însemnat „începutul unei noi ocupații și a adus cu sine zeci de mii de oameni ridicați din casele lor și deportați în Siberia, unde mulți au murit în frig și foame”.

Liderii blocului Patriotic au participat la un „Marș cu ocazia eliberării Moldovei de fascism” pe 24 august. Potrivit comunicatului PSRM, în fruntea marșului s-au aflat liderii Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, președintele de onoare al PSRM, Zinaida Greceanîi, ambasadorul Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, membri ai Comitetului Executiv Politic al PSRM, deputați ai Parlamentului și alții.

Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, la manifestare ar fi participat „10 mii de oameni”. În timpul deplasării participanții scandau „Ura” sau „Trăiască marea victorie”.

„Acum 81 de ani a avut loc renumita operațiune Iași–Chișinău, în urma căreia Moldova a fost eliberată de fascism. (…) În Moldova se păstrează memoria și mereu îi vor cinsti pe învingătorii din Marele Război pentru Apărarea Patriei. Iar noi suntem urmașii lor și nimănui nu vom permite rescrierea istoriei. Noi mereu vom sărbători Ziua Victoriei”, a declarat Igor Dodon.

Expertul WatchDog, Ștefan Bejan a scris pe Facebook că „adevărul istoric este altul”.

„Într-o realitate paralelă, construită cu migală timp de zeci de ani de propaganda sovietică și rusească, Igor Dodon și gașca lui de trădători sărbătoresc cu «patriotism» 81 de ani de la așa-numita «eliberare de fascism». Probabil ar fi prezent și Ivan Ceban, dar el este ocupat acum cu misiuni mai discrete și nu are voie.

Doar că adevărul istoric este altul. «Eliberarea» sovietică a însemnat începutul unei noi ocupații și a adus cu sine zeci de mii de oameni ridicați din casele lor și deportați în Siberia, unde mulți au murit în frig și foame. Între 1946–1947, aproape 150 de mii de basarabeni au pierit în timpul foametei organizate de regimul stalinist, care mătura din podurile basarabenilor șiultimul bob de grâu, lăsând familii întregi să moară.

După ce ne-au «eliberat» de case si vietile noastre, a urmat un proces amplu de deznaționalizare. Limba româna a fost înlocuită cu așa-zisa «limbă moldovenească» scrisă cu alfabet chirilic. Copiii învățau istoria falsificată, iar generații întregi au fost crescute în minciună. Preoții au fost persecutați iar bisericile transformate în depozite și grajduri de animale. Cine se împotrivea, sfârșea în gulag, acuzat că ar fi «dușman al poporului».

La 81 de ani distanță, Rusia repetă același scenariu. Sub pretextul «eliberării de fascism» și-a trimis armata în Ucraina. Rezultatul? Milioane au murit, au fost răniți, deportați sau forțați să-și părăsească țara. Sate arse, orașe rase de pe hartă, milioane de destine frânte în numele aceleiași minciuni imperiale.

Așa arată «eliberarea» lor: deportări, foamete, teroare, distrugerea identității și moarte. Atunci a fost Basarabia, acum este Ucraina. Singura constantă rămâne aceeași – Rusia nu eliberează, ci cucerește și distruge”, a scris istoricul Ștefan Bejan.

Operațiunea Iași – Chișinău

Pe 20 august 1944 trupele sovietice au început una din cele mai sângeroase ofensive din istoria celui de-al Doilea Război Mondial – operațiunea „Iași-Chișinău”, potrivit DW.

Aceasta a intrat în istorie ca una din cele mai scurte, însă care a schimbat raportul de forțe în Balcani. Consecințele acestei bătălii a fost scoaterea României (23 august) din război și trecerea ei de partea Aliaților, precum și reanexarea Basarabiei pentru încă 47 de ani.