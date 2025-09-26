144 de cerșetori și oameni ai străzii, adunați în ultima lună de pe străzile Timișoarei / Poliția locală face apel la populație: ”Nu le mai oferiți bani, deoarece astfel îi menținem în stradă”

Doar în ultima lună, 144 de cerșetori și oameni ai străzii au fost adunați de polițiștii locali de pe străzile Timișoarei, anunță De Banat.

Aceștia se aflau în special în parcuri, piețe, zona centrală, dar și în Campusul Universitar. Poliția Locală face, din nou, apel către populație să nu le mai ofere bani deoarece astfel îi menținem în stradă.

Polițiștii locali continuă acțiunile zilnice de descurajare a cerșetoriei pe raza oraşului, prin preluarea din stradă a persoanelor care apelează la mila publică și a oamenilor străzii și predarea lor către centrul social al Direcției de Asistență Socială Timișoara.

Pe perioada sezonului cald numărul acestora s-a menținut ridicat, fapt care confirmă faptul că sunt atrași în această zonă de mila timișorenilor care le oferă bani, lucru care nu face altceva decât să îi mențină în stradă fără a dori să se integreze în societate.

Pe lângă sesizările din oficiu ale polițiștilor locali din timpul patrulărilor efectuate, 37 de timișoreni au semnalat telefonic, doar în ultima lună, prezența persoanelor fără adăpost care cerșesc, dorm în parcuri, fac mizerie, gălăgie, fiind uneori agresivi și creând disconfort celor din jur.