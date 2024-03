Rachete de 2 milioane de dolari în război cu drone de 2.000 de dolari. Costuri uriașe pentru campania SUA împotriva rebelilor Houthi

După aproape trei luni de ostilități armate împotriva mișcării Houthi din Yemen, Statele Unite sunt confruntate cu costuri semnificative în eforturile lor de a doborî dronele ieftine ale militanților, de a lansa lovituri de răzbunare împotriva țintelor islamiste și de a se apăra împotriva rebelilor care, la rândul lor, doboară drone americane scumpe. De exemplu, americanii sunt nevoiți să folosească rachete de milioane de dolari pentru a elimina dronele ieftine lansate de militanți, care costă aproximativ 2.000 de dolari.

Cine sunt rebelii Houthi?

După începerea războiului între Israel şi mişcarea teroristă palestiniană Hamas în octombrie anul trecut, rebelii Houthi din Yemen au început să tragă cu drone și rachete spre Israel. Majoritatea au fost interceptate.

Ulterior, militanții au folosit drone, rachete și vedete rapide pentru a ataca în repetate rânduri vase comerciale sub pavilion israelian sau care se îndreptau spre Israel prin Marea Roşie și Golful Aden. Rebelii Houthi, aflaţi în război de aproape un deceniu împotriva guvernului yemenit, spun că atacurile lor sunt în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza, un teritoriu bombardat şi asediat de armata israeliană după atacul brutal al Hamas din 7 octombrie.

Atacurile Houthi au forțat companiile internaționale de transport maritim să direcționeze comerțul dintre Europa și Asia în jurul Africii, ceea ce a adăugat timp și costuri. Marile companii maritime au încetat să mai folosească Marea Roșie – prin care trece de obicei aproape 15% din comerțul maritim global – și folosesc acum în schimb o rută mult mai lungă, care trece prin jurul Africii de Sud.

Creşterea numărului atacurilor rebelilor Houthi a provocat ca răspuns atacuri americane şi britanice, care au vizat zeci de ținte din Yemen. Loviturile lansate de SUA şi Marea Britanie sunt realizate cu sprijinul Australiei, Bahreinului, Canadei sau Olandei. Danemarca, ţara de origine a armatorului Maersk, numărul doi în transportul maritim mondial care a încetat temporar să tranziteze Marea Roşie, a anunţat în ianuarie că doreşte să se alăture coaliţiei împotriva rebelilor Houthi, reunită în cadrul Operațiunii Prosperity Guardian.

În acest context reamintim că Houthi sunt un grup politic și religios armat care susține minoritatea musulmană șiită din Yemen, Zaidi. Cunoscuți oficial ca Ansar Allah (Partizanii lui Dumnezeu), aceștia au apărut în anii 1990 și își iau numele de la fondatorul mișcării, Hussein al-Houthi. Liderul lor actual este fratele său, Abdul Malik al-Houthi.

Rebelii controlează Sanaa și nord-vestul Yemenului, inclusiv coasta Mării Roșii, respectiv 75% din teritoriu. Cea mai mare parte a populației Yemenului trăiește în aceste zone, iar Houthii conduc un guvern de facto care colectează taxe și imprimă bani.

Guvernul din Yemen, recunoscut la nivel internațional, are sediul în portul Aden, din sudul țării.

Conflictul de la Marea Roșie este unul dintre cele o jumătate de duzină de conflicte în care sunt implicate grupuri armate susținute de Iran în tot Orientul Mijlociu și care s-au intensificat începând cu 7 octombrie, data atacului devastator lansat de Hamas în regiunea de sud a Israelului.

Washingtonul acuză Teheranul – care conduce o așa-numită axă a rezistenței ce mai include, pe lângă Houthi, Hamas, Hezbollah din Liban și grupuri din Siria și Irak – că încearcă să răspândească conflictul în întreaga regiune.

În ianuarie, Departamentul de Stat i-a redesemnat pe Houthi drept organizație teroristă, respectiv Specially Designated Global Terrorists. Aceasta deși republicanii au insistat ca Administrația Biden să redesemneze mișcarea ca Foreign Terrorist Organization (FTO), o desemnare mult mai puternică pe care o adoptase Administrația Trump, dar pe care Biden a anulat-o.

Costuri uriașe

Costurile campaniei Departamentului Apărării din Statele Unite împotriva rebelilor Houthi din Yemen sunt uriașe.

Washington Times a precizat, la mijlocul lunii februarie, că conflictul cu forțele aliate Iranului din ultimele luni ar fi costat contribuabilii americani cu mult peste 100 de milioane de dolari numai în muniții, conform celor mai multe estimări, cu un preț total care va trece în curând cu ușurință de un miliard de dolari.

Costurile includ doborârea regulată de rachete antinavă și drone Houthi în Marea Roșie și un număr tot mai mare de lovituri împotriva țintelor rebelilor din Yemen.

De exemplu, publicația The Hill a scris recent că, în cele mai multe cazuri, forțele americane lansează rachete de apărare care costî între 1,5 și 4 milioane de dolari bucata pentru a opri dronele Houthi de 2.000 de dolari, o discrepanță pe care grupul rebel yemenit a remarcat-o în declarațiile sale ‘batjocoritoare’ la adresa celor din Washington.

Costul confruntării rebelilor Houthi devine, de asemenea, din ce în ce mai mare, deoarece luptătorii islamiști nu dau semne că vor înceta atacuile și ar putea bloca SUA într-un conflict lung cu implicații la nivel global.

“Yemenul de Nord devine la fel ca și Coreea de Nord când vine vorba de lansarea de rachete peste mare,” a declarat Mohammed al-Basha, expert în Yemen și Orientul Mijlociu la compania de consultanță Navanti Group. “Va fi o problemă pe termen lung nu doar pentru noi, ci și pentru restul lumii.”

Ziariștii americani au reamintit că, de la sfârșitul lunii noiembrie, rebelii Houthi au atacat de zeci de ori nave comerciale și vase de război americane, majoritatea atacurilor fiind însă nereușite, deoarece SUA doboară drone sau rachete antinavă aproape zilnic.

Însă în ciuda eforturilor americanilor și aliaților lor, rebelii au deturnat cu succes o navă în noiembrie , au incendiat un vapor în ianuarie și au scufundat recent o navă de marfă britanică.

În total, începând din noiembrie 2023, rebelii Houthi au lovit 15 nave comerciale, patru dintre acestea fiind vapoare americane, potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, maiorul Pete Nguyen.

În decembrie, SUA au înființat grupul operativ numit Operațiunea Prosperity Guardian, care implică o coaliție de alte națiuni aliate, pentru a patrula apele Mării Roșii și a apăra transportul comercial împotriva militanților islamiști. De asemenea, în ianuarie, SUA au început, împreună cu Regatul Unit, să lanseze lovituri împotriva rebelilor, iar ambele națiuni au continuat să lovească grupul din Yemen pentru a-i elimina capabilitățile militare înainte ca acestea să poată fi folosite într-un atac.

Operațiunea maritimă aliată este încă în desfășurare. Între patru și opt nave ale coaliției se află în Marea Roșie în orice zi, potrivit Pentagonului, dar SUA este principala armată care doboară dronele și rachetele rebelilor Houthi.

Experții afirmă că, în timpul atacurilor, Marina SUA folosește probabil rachete sol-aer Standard Missile-2, care costă mai mult de 2 milioane de dolari, pentru a opri atacurile militanților. De asemenea, americanii ar putea folosi și rachete Standard SM-6, care costă mai mult de 4 milioane de dolari bucata, sau rachete SeaSparrow, la 1,8 milioane de dolari fiecare.

Rachetele sunt eficiente deoarece pot neutraliza amenințările pe o zonă mai mare, permițând SUA să protejeze navele comerciale.

Dar costul utilizării rachetelor navale scumpe pentru a distruge drone nesofisticate Houthi este o preocupare tot mai mare pentru experți. Ei au spus că aceasta este o problemă care trebuie abordată și au îndemnat Departamentul Apărării să înceapă să caute opțiuni cu costuri mai mici pentru apărarea aeriană.

Experții subliniază, de asemenea, că distrugătoarele sunt limitate în ceea ce privește numărul de rachete pe care le pot trage înainte de a trebui să se întoarcă la țărm pentru a se reîncărca.

De asemenea, rebelii islamiști au provocat și alte costuri forțelor americane: ei au doborât două drone Reaper de aproximativ 32 de milioane de dolari fiecare, una în noiembrie și alta în februarie.

În sfârșit, nu trebuie neglijate daunele economice pe care rebelii islamiști le provoacă comerțului american și internațional cu destul de mult succes.

Matt Colyar, economist la Moody’s Analytics, a spus că economia SUA este puternică și cererea de produse nu este la fel de mare precum era în mijlocul pandemiei. Expertul a declarat că se îndoiește că rebelii Houthi ar putea provoca daune economice de genul celor provocate de problemele lanțului de aprovizionare din 2021 sau ar putea forța provocări economice majore pentru economia SUA în cazul unui conflict prelungit.

Totuși, el a menționat că Maersk și-a majorat costurile de transport pentru un container de 12 metri de la 2.000 de dolari la 6.200 de dolari, iar un conflict prelungit ar putea impune costuri unor țări precum Egiptul, care obține o mare parte din veniturile sale fiscale de la navele vcare traversează Canalul Suez.

“Poate înrăutăți problemele într-o țară care se află deja într-o situație fiscală cu adevărat gravă,” a spus el. “Atunci veți avea o țară cu sute de milioane de oameni într-o criză a datoriilor suverane.

Cum se justifică Pentagonul

Costurile campaniei militare împotriva rebelilor Houthi a fost justificat de oficialii americani prin vocea secretarului de presă al Pentagonului, generalul-maior Pat Ryder, care a declarat că SUA vor continua să protejeze comerțul internațional. Acesta a menționat că, dacă coaliția nu ar fi luat măsuri, viețile multor oameni și navele ar fi în pericol.

“Care ar fi fost costul navelor scufundate, al vieților pierdute, al dezastrului ecologic dacă nu am fi lucrat și nu am fi colaborat cu comunitatea internațională pentru a aborda această problemă?” a întrebat Ryder.

Ofițerul a spus că, pentru rebelii Houthi, pe termen lung, “nu este în beneficiul lor să continue acest lucru… Este aproape ca și cum Houthi ar încerca să-și distrugă propriul cartier.”

O opinie împărtășită și de Robert Murrett, un viceamiral al Marinei, acum în retragere, fost director adjunct al informațiilor pentru Joint Chiefs of Staff.

“Costul… este o picătură absolută într-un ocean în comparație cu perturbarea globală care este produsă în economia mondială de către Houthi,” a spus el. “Sfatul meu ferm pentru toți bărbații sau femeile de pe aceste (vapoare de război ale Marinei) este să folosiți orice aveți împotriva rebelilor. Nu vă faceți griji pentru costuri.”

Murrett a adăugat însă că SUA ar putea căuta mijloace mai ieftine de a distruge dronele, cum ar fi bruiajul electronic.

“Una dintre cele mai bune modalități de-a face față unei aeronave ieftine, fără pilot… are de-a face cu bruiajul de război electronic și alte dispozitive de genul acesta, care sunt destul de ieftine,” a spus el.

Wes Rumbaugh, bursier la Center for Strategic and International Studies, a spus și el că orice angajament militar va costa bani și a susținut că salvarea de vieți nu are valoare în dolari.

“Departamentul de Apărare al Statelor Unite nu încearcă să câștige un exercițiu contabil,” a spus el, adăugând că SUA vor câștiga într-o luptă economică prelungită cu rebelii. “Nu cred că ageamii vor putea falimenta Statele Unite,” a afirmat el.

Ostilitățile continuă

Experții susțin însă că situația este mult mai complicată decât pare. Nu doar că rebelii Houthi și-au intensificat atacurile de-a lungul timpului, ci ei introduc și noi capacități în luptă.

De exemplu, luna trecută, luptătorii Houthi au lansat o dronă subacvatică pentru prima dată în Marea Roșie.

Iar liderul islamiștilor, Abdul-Malik al-Houthi, a spus săptămâna aceasta că va introduce în curând noi “surprize” în luptă, după ce a promis că va continua bătălia.

“Avem surprize la care inamicul nu se va aștepta,” a declarat al-Houthi, “dincolo de orice s-ar putea aștepta inamicii și prietenii lor.”

În plus, așa cum scriam nu demult într-un material dedicat situației din zonă, rebelii beneficiază de un arsenal militar semnificativ, provenit în mare parte de la susținătorii lor din Iran. Printre altele, militanții au un arsenal mare de drone, rachete de croazieră și unele rachete balistice. Împotriva țintelor în mișcare, dronele pot avea un potențial ridicat de precizie, cred analiștii.

De asemenea, militanții Houthi folosesc sateliți comerciali combinați cu capabilități radar relativ sofisticate pentru a viza navele în Marea Roșie.

Mai mult, spre deosebire de grupările proxy pro-iraniene din Irak și Siria, care și-au oprit atacurile după ce au fost bombardate de americani ca răspuns la atacul mortal împotriva unei baze SUA din Iordania, Houthi au refuzat să renunțe la lupte, chiar și după ce SUA au lansat mai multe valuri de bombardamente masive în Yemen pentru a le degrada capacitățile.

Teroriștii Houthi au experiența războiului, după ani de zile în care au fost supuși atacurilor aeriene efectuate de Arabia Saudită și forțele susținute de SUA în Yemen.

“Houthi sunt mult mai pricepuți, pregătiți și bine echipați decât își dau seama mulți comentatori occidentali. Ei au o mare experiență în a purta războaie după ani de zile de conflict brutal,” a scris recent Farea Al-Muslimi, cercetător la grupul de reflecție Chatham House.

“Cutezanța lor și dorința de a escalada în fața unei provocări este, de asemenea, semnificativă și întotdeauna subestimată,” a afirmat expertul.

Unii experți au avertizat și că rebelii Houthi se bucură de luptă și de atenția globală – și s-ar putea să nu se oprească chiar dacă războiul din Gaza s-ar termina.

“Rebelii Houthi se vor opri doar dacă (acest lucru) le aduce beneficii,” a afirmat Mohammed al-Basha de la Navanti Group.

Al-Basha a afirmat că militanții islamiști au buncăre din era sovietică pentru a-și ascunde echipamentele și că o operațiune la sol ar putea fi singura modalitate de a-i descuraja să mai atace, deși probabil că această opțiune nu este luată în considerare la Washington sau în vreo țară din regiune. “Deoarece acest lucru este legat de Palestina, oamenii nu sunt dornici să înceapă o operațiune la sol. Ei pur și simplu se feresc de asta.”

Surse: The Hill, Politico, AP, BBC, Washington Times, Responsible Statecraft, defense.gov, state.gov, Substack