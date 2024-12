Putin: ”În 2021, actualul preşedinte Biden mi-a propus exact asta: amânarea aderării Ucrainei la NATO cu 10-15 ani”

Preşedintele rus Vladimir Putin susţine că omologul său american Joe Biden i-a propus – în 2021 – o ”amânare” a aderării Ucrainei la NATO cu 10-15 ani”, în contextul în care Kievul cere de mult timp să adere la Alianţa Nord-Atlantică, relatează AFP, transmite News.ro.

”În 2021, actualul preşedinte (american Joe) Biden mi-a propus exact asta: amânarea aderării Ucrainei la NATO cu 10-15 ani”, pentru că nu era încă pregătită”, a declarat joi, într-o conferinţă de presă televizată liderul de la Kremlin.

”I-am răspuns în mod rezonabil «da, nu este pregătită în prezent. Însă o veţi pregăti şi o veţi accepta»”, a adăugat Vladimir Putin.

Or, pentru Rusia, ”care e diferenţa azi, mâine ori în zece ani?”, a apreciat el.



NO NATO, NEVER NATO

For us, it doesn’t matter whether it’s one year or ten years.

Biden once proposed to simply postpone Ukraine’s NATO membership, if that is also Trump’s plan, it will also not be acceptable — Putin pic.twitter.com/VwnNeT98wQ

Moscova consideră o aderare a Ucrainei la NATO drept o linie roşie.

Din contră, Kievul îşi prezintă aderarea la Alianţa Nord-Atlantică drept indispensabilă securităţii sale împotriva Rusiei şi cere să invitată să adere cât mai rapid.

Ucraina a recunoscut însă că aderarea sa la NATO poate avea loc după războiul cu Rusia, declanşat de invazia rusă în februarie 2022.

Statele Unite şi Germania sunt reticente faţă de orice perspectivă a unei aderări rapide.

La începutul lui decembrie, Kremlinul preconiza că o aderare a Ucrainei la NATO ar constitui o ameninţare ”inacceptabilă” la adresa Rusiei.