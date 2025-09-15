G4Media.ro
Protestatarii au plecat din Piaţa Victoriei pentru a picheta Palatul Parlamentului /…

sindicaliști proteste manifestatie piata victoriei
sursa foto: G4Media

Protestatarii au plecat din Piaţa Victoriei pentru a picheta Palatul Parlamentului / O delegație a sindicaliștilor va discuta cu premierul

Articole15 Sep • 205 vizualizări 0 comentarii

Câteva mii de angajaţi din administraţia publică locală care protestează împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunţate de Guvern au plecat în marş, luni, din Piaţa Victoriei către Palatul Parlamentului, transmite Agerpres.

Ei afişează pancarte cu mesaje precum: „Eliminaţi pensiile speciale”, „Nu suntem cifre, suntem oameni”, „Vrem salarii” şi „Stop abuzurilor”.

De asemenea, manifestanţii fluieră, suflă în vuvuzele şi flutură steagul tricolor.

Şi membri ai Sindicatului Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie, au întrerupt activitatea şi pentru a protesta spontan alături de toate federaţiile sindicale prezente în Piaţa Victoriei, a informat Sindicatul.

O delegaţie a sindicaliştilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan la finalul protestului, în jurul orei 14:45.

Potrivit programului anunţat de organizatorii protestului, manifestanţii se deplasează în marş către Parcul Izvor. Între orele 14:00 şi 15:00 vor staţiona la Palatul Parlamentului – alveola Parc Izvor.

Preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii”, Ringo Dămureanu, a arătat că este nevoie de dialog.

„Sunt foarte multe măsuri de reformă pe care Guvernul ar putea să le ia, dar faptul că se reduc aşa, din pix, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceea ce trebuie (…). În primul rând protestăm împotriva faptului că Guvernul a dorit să ia aceste măsuri fără să consulte. Ăsta este primul semnal de protest (…). Este necesară reluarea dialogului. (…) Vor continua cu siguranţă măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autorităţile administraţiei locale şi cu sindicatele din administraţie”, a afirmat recent Ringo Dămureanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

