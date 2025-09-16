G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Proprietarul navei implicate în explozia din 2020 din portul din Beirut a…

Proprietarul navei implicate în explozia din 2020 din portul din Beirut a fost arestat în Bulgaria / 200 de oameni au murit, iar deflagrația a provocat pagube enorme

Articole16 Sep 0 comentarii

Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunţat marţi purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala bulgară, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Igor Greciuşkin, cetăţean ruso-cipriot în vârstă de 48 de ani, este desemnat de autorităţile libaneze drept proprietarul navei Rhosus care a transportat nitratul de amoniu descărcat în portul din Beirut unde a explodat, făcând peste 200 de morţi şi pagube enorme.

După arestarea lui, bărbatul a compărut în faţa tribunalului din Sofia pe 7 septembrie şi a fost „plasat în arest pentru maximum 40 de zile”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Potrivit legislaţiei bulgare, autorităţile care solicită extrădarea cuiva au 40 de zile la dispoziţie pentru a trimite documentele necesare care să justifice trasferul persoanei căutate.

Greciuşkin a fost arestat la sosirea din Paphos (Cipru), pe baza unei notificări roşii emisă de Interpol, a confirmat pentru AFP o altă sursă judiciară bulgară sub acoperirea anonimatului.

O notificare roşie Interpol este „o cerere adresată forţelor de ordine din lumea întreagă pentru a localiza şi a aresta provizoriu o persoană în aşteptarea extrădării sale” sau a „unei acţiuni în justiţie”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

beirut liban explozie facebook mazen rifai2
sursa foto: Facebook/ Mazen Rifai

FBI-ul se alătură anchetatorilor libanezi în demersul stabilirii cauzelor exploziei care a devastat Beirutul

Articole13 Aug 2020
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.