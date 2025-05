Promisiunea lui Oscar Piastri după înfrângerea împotriva lui Verstappen de la Imola

Oscar Piastri a plecat din pole position în cursa de Formula 1 de la Imola, dar a încheiat Marele Premiu de la Emilia Romagna pe locul trei. La finalul Grand Prix-ului, pilotul australian a promis că va învăța din greșelile comise în weekend și va reveni mai puternic pe pistă.

Piastri promite că va învăța lecția după ce a fost depășit de Verstappen la Imola

Piastri a adus un nou pole position pentru McLaren, dar în primul viraj al cursei de la Imola a fost depășit de Verstappen.

Pilotul australian spune că respectiva depășire a fost decisivă în economia cursei, dar scoate în evidență și alte erori importante făcute de McLaren.

„Ritmul nostru nu a fost la fel de puternic cum mă așteptam, așa că asta a complicat primul viraj. Am crezut că am avut totul sub control, dar apoi a urmat o mișcare bună din partea lui Max”, și-a început Piastri discursul, citat de RacingNews365.

„Deci, da, voi învăța pentru data viitoare în mod clar. Cu siguranță aș fi făcut ceva diferit (n.r. face referire la primul viraj, în care a fost depășit de Verstappen). Aș fi frânat zece metri mai târziu, probabil. Asta e tot. Trăiești și înveți.

Nu este niciodată o zi grozavă când începi primul și termini al treilea. Cred că virajul 1 nu a fost ideal.

Cred că momentul în care am făcut oprirea nu a fost ideal și cursa a decurs diferit față de planul inițial. Apoi momentul de Safety Car, cursa a fost foarte dificilă de foarte devreme.

În campionat ai parte de zile grele, iar aceasta a fost clar una dintre ele. Deci, atâta timp cât învățăm lecțiile, asta e tot ce pot cere”, a conchis Piastri.

Clasamentul piloților după cursa de la Imola

1 Oscar Piastri (McLaren) 146 de puncte

2 Lando Norris (McLaren) 133

3 Max Verstappen (RedBull Racing) 124

4 George Russell (Mercedes) 99

5 Charles Leclerc (Ferrari) 61

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 53

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8 Alexander Albon (Williams) 40

9 Esteban Ocon (Haas Ferrari) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 14, etc.

Clasamentul constructorilor

1 McLaren – 245 de puncte

2 Mercedes – 141

3 RedBull Racing – 105

4 Ferrari – 94

5 Williams – 37

6 Haas Ferrari – 20

7 Aston Martin – 14

8 Racing Bulls – 8

9 Alpine Renault – 7

10 Kick Sauber – 6

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1