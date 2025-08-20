Lavrov: Discuţiile despre garanţiile de securitate pentru Ucraina fără Rusia nu duc nicăieri

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat miercuri că orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina care nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri şi le-a reproşat liderilor europeni veniţi luni la Casa Albă să-l sprijine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile cu preşedintele american Donald Trump că au încercat să-l influenţeze pe acesta fără să formuleze vreo idee constructivă acolo, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

„Occidentul înţelege perfect că a discuta serios despre garanţii de securitate (pentru Ucraina – n. red.) este o utopie, este un drum care nu duce nicăieri”, a avertizat Lavrov la o conferinţă de presă la Moscova. „Noi nu putem accepta ca de acum înainte chestiunile de securitate colectivă să fie abordate fără Rusia”, a subliniat şeful diplomaţiei ruse, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, în timp ce Statele Unite înţeleg tot mai bine „cauzele profunde” ale conflictului din Ucraina, din partea europenilor nu vedem decât o „escaladare agresivă a situaţiei şi încercări mai degrabă stângace de a schimba poziţia preşedintelui SUA” fără să propună „nicio idee constructivă”.

„Europenii, deocamdată, doar încearcă să menţină SUA în cursa înarmării” Ucrainei, a remarcat Lavrov, după ce preşedintele Zelenski a propus Statelor Unite ca Ucraina să cumpere cu banii europenilor arme americane de 90 de miliarde de dolari în schimbul garanţiilor de securitate americane, potrivit unui document consultat de Financial Times.

Totuşi, a susţinut Lavrov, această poziţie a europenilor „total aventuristă, conflictuală şi belicoasă nu are niciun ecou pe lângă administraţia americană”, ce în opinia sa încearcă să „contribuie la eliminarea cauzelor profunde ale conflictului”.

Răspunzând unei întrebări despre ideea unor garanţii de securitate pentru Ucraina sub forma desfăşurării în această ţară a unor trupe europene şi avioane americane, Lavrov a răspuns că Rusia îşi va apăra „interesele legitime cu fermitate şi rigoare”.

Se pare că la summitul cu Trump desfăşurat vineri în Alaska preşedintele rus Vladimir Putin ar fi renunţat la opoziţia categorică faţă de oferirea unor garanţii de securitate Ucrainei de către statele occidentale, dar în afara cadrului NATO şi cu condiţia ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune a Donbasului, însă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză orice cedare teritorială.

Zelenski a declarat presei după întâlnirile desfăşurate luni la Casa Albă că, în circa 10 zile, aliaţii ţării sale vor pune pe hârtie forma pe care ar putea să o ia garanţiile de securitate. Trump nu a exclus un sprijin aerian din partea SUA pentru un eventual contingent de trupe europene care să fie desfăşurate în Ucraina ca o formă de garanţie de securitate.

Ideea desfăşurării unui contingent de trupe străine în Ucraina este intens promovată de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul britanic Keir Starmer, care au creat la începutul anului şi o aşa-numită „coaliţie a voluntarilor” (sau „coaliţie de voinţă”) alcătuită din ţări susţinătoare ale Ucrainei şi care şi-au manifestat disponibilitatea de a participa cu trupe sau cu alte contribuţii la o astfel de forţă, iniţiativă respinsă însă categoric de Rusia.

După ce între timp dezbaterile asupra acestei propuneri scăzuseră în intensitate, ideea a fost readusă acum în discuţie odată cu întâlnirile desfăşurate luni la Casa Albă şi care s-au axat mai degrabă pe garanţiile de securitate decât pe chestiunile teritoriale, despre acestea din urmă Zelenski afirmând că ar urma să fie discutate doar de el cu Putin la o întâlnire despre care Trump a spus luni că se fac pregătiri, dar pentru care Moscova a temperat aşteptările.

Ministerul rus de Externe a transmis în acest timp că Rusia respinge în continuare prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina şi a avertizat că aceasta ar conduce la o „escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile”.