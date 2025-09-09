G4Media.ro
Primarul interimar al Capitalei anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului: au…

reparatii bulevardul magheru bucuresti lucrari
Sursa foto: Facebook Stelian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului: au început lucrările pe bulevardul Magheru

București9 Sep • 142 vizualizări 0 comentarii

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului, transmite Agerpres.

„Am început lucrările pe Bulevardul Magheru. Granitul vechi nu îl aruncăm – îl păstrăm şi îl refolosim acolo unde e nevoie, în alte zone ale oraşului. În Centrul Istoric refacem pavajul din piatră cubică şi suprafeţele de granit. Şi aici facem exact la fel: ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde. Aşa modernizăm spaţiile cele mai circulate, dar avem grijă şi de buget, folosind din nou materialele bune”, a scris edilul interimar, marţi, pe Facebook.

El a menţionat că lucrările vor continua şi în alte zone.

„Bucureştiul are nevoie de lucruri simple: reparaţii la timp, curăţenie şi ordine. Continuăm din centrul Capitalei până în periferie”, a precizat Bujduveanu.

Tot marţi, primarul interimar a arătat că a avut o întâlnire de lucru cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi cu secretarul de stat Bogdan Despescu, pentru a discuta despre măsurile privind fluidizarea traficului în Bucureşti.

„Am analizat împreună rezultatele acţiunilor aplicate până acum şi impactul lor asupra circulaţiei, iar în perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia Română, vom definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătăţiri vizibile pentru bucureşteni”, a scris el, pe aceeaşi reţea de socializare.

