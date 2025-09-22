Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice în București ar putea fi adoptat până la finalul anului

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului 2025, subliniind că scopul nu este interzicerea acestora, ci reglementarea modului de utilizare.

Potrivit declarațiilor sale pentru Radio România Actualități preluate de Rador, regulamentul vizează două componente: trotinetele în regim de ride-sharing – operatorii economici care le pun la dispoziția publicului prin închiriere și circulația pe drumurile publice – reglementată conform Codului rutier.

Primarul a menționat că, pe lângă accidentele cauzate de trotinetele electrice, există și probleme legate de abandonarea acestora pe spații verzi, nerespectarea regulilor de circulație și blocarea zonelor de promenadă, punând în pericol siguranța părinților și a copiilor.

„În momentul în care nu vei mai putea să lași trotineta oriunde, ci doar în anumite zone desemnate de municipiu, altfel riști o amendă, nu cred că cineva își va mai permite”, a explicat Bujduveanu.

Regulamentul a fost pus în dezbatere publică și, potrivit primarului interimar, adoptarea finală este așteptată cel mai devreme în luna decembrie 2025.

„Nu aş merge atât de departe la interzicere, aş merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă şi le închiriază – oricine cu un card le foloseşte – şi este regimul circulaţiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situaţii pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranţă”, a spus Bujduveanu, citat de Agerpres.

Scopul autorităților este să se asigure că trotinetele electrice pot fi folosite în siguranță și fără a afecta ordinea în oraș.