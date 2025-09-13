Prima zi la CM de atletism de la Tokyo: Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime
Atleta Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea, sâmbătă, în finala probei de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, informează News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6.37 metri, cu care s-a clasat însă doar pe locul 13 în grupa B, ratând calificarea în finală.
În 2023, Kottmann a câştigat medalia de bronz la CM de la Budapesta, cu o reuşită de 6.96 metri.
Tot sâmbătă, Rareş Toader nu a trecut de calificările din grupe la aruncarea greutăţii (20.38 metri, locul 13 la general).
Delegaţia României include alţi şapte sportivi la CM de la Tokyo:
Feminin: Andrea Mikloş – 400 metri, Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;
Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Alin Firfirică – aruncarea discului.
Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.