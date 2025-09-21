Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro se declară dispus la negocieri directe cu emisarul lui Trump, Richard Grenell, după seria de atacuri americane asupra unor ambarcaţiuni venezuelene

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni venezuelene pe care Washingtonul a acuzat-o că transporta traficanţi de droguri, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Într-o scrisoare adresată lui Trump şi consultată de Reuters, Maduro a respins acuzaţiile că Venezuela ar avea un rol major în traficul de droguri, afirmând că doar 5% din drogurile produse în Columbia tranzitează teritoriul său, iar 70% dintre acestea ar fi neutralizate de autorităţile venezuelene.

”Domnule preşedinte, sper ca împreună să putem înfrânge neadevărurile care au pătat relaţia noastră, ce trebuie să fie una istorică şi paşnică”, a scris Maduro, invitând la ”o conversaţie directă şi sinceră” cu emisarul special Richard Grenell.

Scrisoarea, datată 6 septembrie, a venit la patru zile după atacul american asupra unei nave despre care Trump a afirmat că transporta membri ai grupării Tren de Aragua.

Incidentul a provocat moartea a 11 persoane, acuzaţie respinsă de Caracas, care a negat că victimele ar fi avut legături cu traficul de droguri.

În ciuda tensiunilor, zborurile săptămânale de deportare a migranţilor ilegali din SUA către Venezuela au continuat, iar Grenell a menţinut un canal de comunicare deschis cu regimul Maduro, inclusiv pentru eliberarea unor cetăţeni americani deţinuţi.

Administraţia Trump este divizată în privinţa Venezuelei: secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth conduc presiunea militară, în timp ce Grenell şi alţi oficiali încearcă calea diplomatică.

”Maduro face clar deschideri către Washington. Întrebarea pentru Casa Albă este cum poate obţine un rezultat favorabil, fără ca Maduro să fie perceput că se predă opoziţiei sau americanilor”, a comentat Geoff Ramsey, expert la Atlantic Council.

În timp ce Trump a dublat recent recompensa pentru capturarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, analiştii avertizează că mobilizarea militară americană în Caraibe creşte riscul unor erori de calcul ce ar putea escalada conflictul.