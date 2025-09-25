Preşedintele ucrainean Zelenski este gata să renunţe la funcţie după război

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este dispus să se retragă din funcţie după încheierea războiului cu Rusia, transmite agenția de știri Reuters.

„Obiectivul meu e să închei războiul”, nu candidatura în continuare, a afirmat Zelenski, conform portalului de ştiri online Axios, preluat de Reuters.