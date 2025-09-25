Preşedintele ucrainean Zelenski este gata să renunţe la funcţie după război
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este dispus să se retragă din funcţie după încheierea războiului cu Rusia, transmite agenția de știri Reuters.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Obiectivul meu e să închei războiul”, nu candidatura în continuare, a afirmat Zelenski, conform portalului de ştiri online Axios, preluat de Reuters.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu către Zelenski: Sprijin neclintit și speranță pentru o pace victorioasă
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei: Este o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean. Alianța își apără teritoriul
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.