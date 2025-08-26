Preşedintele sud-coreean a evitat un „moment Zelenski” la întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a evitat la limită ceea ce a numit un „moment Zelenski” după ce preşedintele american Donald Trump l-a întâmpinat la Washington cu teorii ale conspiraţiei de dreapta, dar apoi cei doi au reuşit să ducă la bun sfârşit un summit cu mize mari fără drame nedorite, scrie marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Summitul de luni, primul dintre cei doi lideri, a fost în mare parte ceea ce Coreea de Sud sperase că va fi, în ciuda începutului său nefavorabil, au declarat oficiali şi analişti.

Cel mai important, sud-coreenii au evitat cea mai mare teamă a lor: o ambuscadă în Biroul Oval similară schimbului de replici tensionat din februarie, când Trump l-a certat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe tema ajutorului acordat de SUA şi a războiului cu Rusia.

Prezenţa preşedintelui Lee în Biroul Oval a părut să meargă mai bine decât era de aşteptat, a declarat Leif-Eric Easley, profesor de studii internaţionale la Ewha Womans University din Seul, menţionând că Trump şi-a exprimat sprijinul pentru abordarea lui Lee faţă de Coreea de Nord şi entuziasmul faţă de implicarea liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Rămân semne de întrebare majore cu privire la suma exactă pe care Coreea de Sud va fi de acord să o plătească pentru găzduirea celor 28.500 de soldaţi americani staţionaţi pe teritoriul său, iar multe detalii sunt încă în curs de elaborare în cadrul acordului tarifar negociat în grabă, neexistând deocamdată şi o formă scrisă a acestuia.

Însă Lee a evitat orice ceartă explozivă despre care unii observatori se temeau că ar putea fractura în mod public alianţa pe termen lung dintre cele două ţări, într-un moment în care Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea de arme nucleare şi rachete balistice şi îşi consolidează legăturile cu Rusia.

Lee şi Trump au afişat o atmosferă prietenoasă şi reciproc măgulitoare, trecând cu vederea problemele delicate legate de comerţ şi apărare şi dezamorsând un potenţial conflict legat de criza politică din Coreea de Sud din decembrie, când fostul preşedinte a decretat pentru scurt timp legea marţială, fiind ulterior îndepărtat de la putere.

Cu doar câteva ore înainte de întâlnirea celor doi de la Casa Albă, luni, Trump a postat pe reţelele de socializare un mesaj în care spunea „CE SE ÎNTAMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? Pare a fi o Epurare sau o Revoluţie”, şi a adăugat că va aborda problema cu Lee.

„Înainte de a mă întâlni astăzi (luni – n.r.) cu preşedintele Trump, el a pus pe Truth Social o postare foarte ameninţătoare”, a spus Lee râzând, la un eveniment de la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, după summit.

„Personalul meu era îngrijorat că ne-am putea confrunta cu un moment Zelenski”, a continuat Lee. „Dar ştiam deja că nu mă voi confrunta cu o astfel de situaţie. Asta pentru că citisem cartea preşedintelui Trump, ‘Arta înţelegerii””, a adăugat preşedintele sud-coreean.

Trump şi-a relaxat tonul şi a descris comentariile sale anterioare drept o potenţială „neînţelegere” şi un „zvon” după ce Lee i-a explicat că anchetatorii au dispus o razie limitată la partea coreeană a unei baze operate în comun cu SUA în legătură cu criza politică. Biroul lui Lee a declarat că Trump nu a mai adus vorba despre asta în discuţiile lor private.

În locul unei ciocniri dramatice, linguşirea şi cuvintele calde au dominat conversaţia din Biroul Oval, unde cei doi s-au aşezat şi au vorbit despre „buna relaţie” a lui Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, remarcă Reuters.

„Summitul s-a încheiat fără dramă”, a declarat Cheong Seong-chang, vicepreşedinte la Institutul Sejong, cu sediul la Seul.

Însă menţinerea unor aspecte vagi înseamnă că nu toate obiectivele politice ale Coreei de Sud au fost abordate, între care solicitări de aprobare din partea SUA pentru reprocesarea combustibilului nuclear şi revizuirea legilor americane privind construcţia de nave, a remarcat Cheong.

„Trump nu l-a pus în dificultate pe Lee şi ambele părţi păreau să încerce să evite problemele sensibile, cum ar fi poziţia politică a Coreei de Sud în tensiunile dintre China şi Taiwan”, a declarat Jun Kwang-woo, preşedintele Institutului pentru Economie Globală. „Trump probabil nu este acum într-o situaţie în care să creeze tensiuni cu Lee, în timp ce acesta este deja sub presiune din cauza fricţiunilor cu alte ţări”.

Yang Uk, de la Institutul Asan pentru Studii Politice din Seul, a declarat că presiunea exercitată de Trump asupra Coreei de Sud a fost un semn că înţelege cât de mult poate câştiga de pe urma ţării.

„Formula de bază (a lui Trump) – aceea de a agita mai întâi cealaltă persoană cât mai mult posibil, apoi de a obţine ceea ce îţi doreşti – a fost aplicată”, a apreciat Yang.

Lee a mărturisit că a observat în negocierile cu alte ţări că Trump îşi punea adesea interlocutorii în dificultate, dar într-un final ajungea la o concluzie rezonabilă.

„Şi, având în vedere importanţa alianţei dintre Coreea şi SUA, eram încrezător că nu va provoca nicio rană alianţei noastre”, a spus Lee. „Toată lumea m-a sfătuit să am răbdare”, a încheiat el.