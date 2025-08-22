Preşedintele Rezervei Federale din SUA deschide uşa reducerilor de dobândă pentru a susţine piaţa muncii

SUA se apropie de momentul în care Rezerva Federală (Fed) va trebui să reducă dobânda de referinţă pentru a susţine piaţa muncii, a apreciat vineri preşedintele băncii centrale americane, Jerome Powell, într-un discurs aşteptat cu nerăbdare de pieţele financiare, informează agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

O degradare rapidă a pieţei muncii din SUA nu poate fi exclusă şi asta ar putea „justifica” o relaxare a politicii monetare, şi deci a dobânzii de referinţă, a avertizat Jerome Powell în discursul său de la forumul de la Jackson Hole, statul Wyoming (vestul SUA). Powell a adăugat, însă, că Fed se găseşte într-o „situaţie delicată” deoarece noile tarife vamale introduse de executivul american vor începe să se repercuteze asupra preţurilor plătite de consumatori, cu riscul de a relansa inflaţia.

„Impactul tarifelor vamale asupra preţurilor de consum este acum vizibil”, a subliniat Powell.

În teorie, riscul unui puseu inflaţionist îi încurajează pe oficialii băncilor centrale să majoreze costului creditului sau, cel puţin, să lase dobânzile nemodificate. Însă dacă ajung la concluzia că trebuie susţinută activitatea economică, pentru a evita concedierile, aceiaşi oficiali tind să reducă dobânda de referinţă, care ghidează costul la care se împrumută firmele şi persoanele fizice.

„Riscurile la adresa pieţei muncii s-au înmulţit. Iar dacă aceste riscuri s-ar materializa, ele ar putea să se traducă printr-o creştere rapidă a concedierilor şi şomajului”, a spus preşedintele Fed.

Discursul lui Jerome Powell a fost interpretat imediat de investitori drept o pregătire a terenului pentru o reducere a dobânzii de bază la următoarea reuniune de politică monetară de la Fed, care va avea loc în perioada 16-17 septembrie.

Wall Street a aplaudat declaraţiile preşedintelui Fed, principalii indici bursieri americani înregistrând creşteri în jurul orei 14:30 GMT, când Dow Jones afişa un avans de 1,73% până la un nivel record de 45.563,30 puncte, în timp ce indicele Nasdaq era în creştere cu 1,68% iar indicele S&P 500 era în creştere cu 1,44%.

În sens invers, dobânzile la care se împrumută statul american au scăzut, randamentele pentru obligaţiunile cu maturitatea la doi ani coborând în câteva minute de la 3,78%, până la 3,69%. Dolarul s-a depreciat şi el cu aproximativ 0,76% în raport cu moneda euro, care era cotată la 1,1692 dolari.