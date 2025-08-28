Preşedintele CJ Caraş-Severin, critică dur personalul Spitalului Judeţean din Reșița: ”Doctorii, asistentele trebuie să îngrijească pacienţii, nu paturile! Este o imensă jignire să vii și să spui că nu sunt suficienţi angajați”

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a atras atenția în şedinţa organizată joi asupra unor probleme ce planează asupra Spitalului Județean de Urgență din Reșița, evidențiind atât calitatea actului medical, cât și comportamentul personalului medical care în unele situaţii lasă de dorit, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

„Din păcate, la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, am observat că numărul de reclamații crește constant, ceea ce indică probleme legate de comportamentul cadrelor medicale dar şi de calitatea serviciilor medicale oferite pacienților”, a declarat preşedintele Silviu Hurduzeu.

Acesta a precizat din nou că în spital există şi la această oră Corpul de Control al ministrului sănătății şi se efectuează o serie de verificări după incidentul de la secția de Ginecologie, în care a decedat bebeluşul familiei Stoin, dar și după confirmarea cazurilor de malpraxis din UPU. Hurduzeu a subliniat că au ajuns la el numeroase plângeri din partea pacienților internați în spital, care reclamă condiții necorespunzătoare și limbaj inadecvat din partea personalului medical. „Aici intră și disponibilitatea medicilor și a asistentelor de a interveni atunci când sunt de gardă sau când pacienții au nevoie de ajutor”, a explicat președintele.

Aceeași situație a fost raportată și la Unitatea de Primiri Urgențe, unde comportamentul personalului medical a fost, uneori, deplasat și inadecvat. O parte din declarații au vizat și lipsa personalului medical raportată la secția de Ginecologie.

Hurduzeu a afirmat că nu este corect să se justifice problemele prin lipsa personalului, subliniind că doctorii și asistentele trebuie să acorde îngrijiri pacienților, nu să se limiteze la numărul de paturi disponibile.

Președintele a arătat că situația reală a încărcării secțiilor pe paturi în 2024 și 2025 este cunoscută, iar unele explicații furnizate de conducerea spitalului au fost insuficiente sau inexacte.

„Dacă astfel de cazuri vor persista, numărul pacienților care se vor interna va scădea semnificativ. Nu există nicio scuză ca lipsa fondurilor să justifice un comportament necorespunzător al cadrelor medicale”, a subliniat Hurduzeu.

Președintele a făcut un apel direct către cadrele medicale din Spitalul Județean de Urgență din Reșița: este nevoie de schimbări imediate în comportament și implicare. Hurduzeu a mai spus că este deschis la discuții și că ştie exact ce se întâmplă în spital. „Fac un apel ca în perioada următoare să se schimbe lucrurile în bine. Cunoaștem mult mai multe decât poate crede personalul medical”, a concluzionat acesta.

La secția de Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență din Reșița, explicaţiile celor doi medici Mircea Achim şi Marius Onofrei, oferite după decesul bebeluşului familiei Stoin au stârnit controverse serioase.

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a subliniat că doctorii și asistentele trebuie să îngrijească pacienții şi nu paturile și că este o jignire să se justifice lipsa personalului prin numărul insuficient de angajați.

În plus, Hurduzeu a dezvăluit că, atunci când s-au cerut explicații, în legătură cu cazul Stoin, medicii nu și-au asumat responsabilitatea și s-au ascuns în spatele directoarei economice, care nu avea competențe medicale, pentru a prezenta public întreaga situaţie.

„Doctorii, asistentele trebuie să îngrijească pacienţii, nu paturile! Este o imensă jignire să vii și să spui că nu sunt suficienţi angajați în secția de Ginecologie. Medicii nu au venit să explice onest și corect ce s-a întâmplat atunci. De fapt, nici nu au încercat să explice și au folosit o variantă în care directoarea economică a venit în fața dumneavoastră să explice ce s-a întâmplat acolo și doctorii s-au ascuns în spatele fustei unei femei care nici măcar nu avea competențe medicale ca să explice ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Silviu Hurduzeu.

Situația de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița ridică semne serioase privind calitatea actului medical, comportamentul personalului și managementul resurselor.

Controalele efectuate de Ministerul Sănătății și Inspecţia Sanitară de Stat dar şi rapoartele administrative vor fi esențiale pentru a lua măsuri concrete și pentru a asigura servicii medicale sigure pentru toți pacienții din Caraș-Severin.