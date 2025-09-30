Preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal vrea suspendarea Israelului din competiţiile internaţionale / ”Din moment ce Rusia este exclusă, Israelul ar trebui să fie şi el exclus”

În ajunul votului aşteptat al UEFA din această săptămână privind participarea Israelului la competiţiile internaţionale, preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, a cerut suspendarea echipei, într-un podcast local, Pop and Politics, transmite News.ro.

Norvegia va întâlni Israelul pe 11 octombrie la Oslo într-un meci de calificare pentru Cupa Mondială.

Meciul tur, disputat pe 25 martie la Debrecen (Ungaria), a fost câştigat de Norvegia (4-2).

Încasările din vânzarea biletelor pentru meciul care se va disputa pe stadionul Ullevaal vor fi donate organizaţiei Medici fără Frontiere.

„Lucrez la această problemă din perspectiva principiilor, dar nu vom boicota singuri. Un boicot nu ar face decât să permită Israelului să participe la Cupa Mondială în locul nostru”, a declarat Klaveness, în condiţiile în care o victorie a norvegienilor pe 11 octombrie i-ar apropia şi mai mult de Cupa Mondială din 2026.

„În general, lucrăm în prezent pentru ca Israelul să fie sancţionat. Considerăm că trebuie să fie sancţionat, iar acest lucru ţine de respectarea regulilor. Personal, consider că, din moment ce Rusia este exclusă, Israelul ar trebui să fie şi el exclus. În calitate de preşedintă a federaţiei, pot avea opinii personale, şi le am în mod clar”, a spus ea.

O comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a publicat în septembrie un raport în care concluziona că Israelul a comis un genocid în timpul războiului din Gaza. Israelul a respins aceste acuzaţii, calificând raportul drept scandalos.

„Este extrem de dificil să joci împotriva unei ţări când este vorba de genocid, pentru că, în ciuda tuturor lucrurilor, steagul şi imnul naţional al acesteia sunt prezente”, a declarat Klaveness.

Războiul din Gaza a provocat moartea a peste 66 000 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare locale. Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a scris FIFA, UEFA şi preşedinţilor federaţiilor naţionale de fotbal pentru a solicita excluderea Israelului din competiţiile internaţionale, potrivit mass-media locale.