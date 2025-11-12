Agenţi britanici de combatere a criminalităţii organizate întăresc controlul la frontiera Bulgariei pentru a opri traficanţii de persoane peste Canalul Mânecii

Agenţia de combatere a criminalităţii organizate National Crime Agency (NCA) din Regatul Unit şi-a intensificat activităţile la frontiera Bulgariei împotriva traficanţilor de persoane care acţionează pe ruta către Canalul Mânecii, informează miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

NCA colaborează cu ministerele de interne şi externe de la Sofia, vizând trecerea frontierei din Turcia a persoanelor şi echipamentelor legate de ambarcaţiunile mici.

În Bulgaria au fost confiscate anul acesta, până în 9 noiembrie, 76 de bărci.

Agenţii NCA au crescut numărul de verificări, controlând în 5 şi 6 noiembrie peste 350 de camioane şi autoturisme; ei au descoperit mai mulţi migranţi care încercau să treacă clandestin frontiera în Bulgaria.

Majoritatea activităţilor împotriva migraţiei ilegale au avut loc la p unctul de trecere de la Kapitan Andreevo de la frontiera bulgaro-turcă, una din cele mai aglomerate din Europa, depăşită în lume doar de cea americano-mexicană.

Şeful anchetelor regionale din NCA, Jacque Beer, a declarat că „Bulgaria este un punct de intrare vital pentru rutele de aprovizionare folosite de reţelele de infractori traficanţi de persoane care organizează traversări periculoase ale Canalului Mânecii cu bărci”.

Activităţile „se concentrează pe ambiţiile pe termen lung şi acumularea de capacităţi la fel de mult ca pe rezultate ale confiscărilor la un moment dat. (…) Informaţiile pe care le-am colectat ne vor sprijini obiectivul de a preveni utilizarea de bărci mortale şi motoare slabe pe mare, unde sunt puse în pericol vieţi”, a adăugat el.

Alex Norris, secretar de stat pentru securitatea frontierelor în ministerul de interne de la Londra, a afirmat că reacţia internaţională a guvernului britanic este vitală pentru anihilarea modelului de afaceri al grupurilor de traficanţi. „N umărul de traversări în bărci mici pe care îl observăm este ruşinos”, a apreciat oficialul, arătând că „grupurile organizate de infractori care facilitează aceste călătorii periculoase riscă vieţi – asta nu poate continua, vom face tot ce e nevoie ca să ne securizăm frontierele”.

„Acţiunile internaţionale şi operaţiunea din Bulgaria dovedesc că schimbul mai bun de informaţii şi cooperarea mai strânsă perturbă lanţul de aprovizionare şi dau rezultate”, a mai spus Norris.

În Regatul Unit au ajuns anul acesta 39.075 de migranţi ilegali care traversaseră Canalul Mânecii, arată cele mai recente date ale Ministerului de Interne britanic. Numărul este mai mare decât cele pe întreg anul 2024, când au avut 36.816 traversări clandestine reuşite, şi pe 2023 (29.437), dar inferior până în acest moment bilanţului din 2022 (39.929).

Comandantul grănicerilor britanici, Martin Hewitt, le-a declarat luna trecută unor parlamentari că numărul de sosiri cu bărci mici în Regatul Unit este „frustrant”, dar a insistat că pentru activitatea de întrerupere a rutei de trafic de persoane „este întotdeauna nevoie de timp”.