G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina…

razboi ucraina, bahmut, invazia rusiei
Sursa foto: Sergey SHESTAK / AFP

Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski

Articole8 Aug 1 comentariu

O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump se vor întâlni în zilele următoare, a anunţat joi Kremlinul, în condiţiile în care liderul de la Casa Albă încearcă să obţină progrese pentru a pune capăt războiului din Ucraina, intrat în cel de-al patrulea an.

„Există anumite semnale, şi avem şi o intuiţie, că poate o îngheţare a conflictului – nu vreau să spun sfârşitul, ci o îngheţare a conflictului – este mai aproape decât s-ar putea crede”, a declarat el într-o conferinţă de presă. „Există speranţe pentru asta”, a adăugat liderul polonez.

Tusk a afirmat că Zelenski este „foarte precaut, însă optimist” şi că Ucraina este dornică ca Polonia şi alte ţări europene să joace un rol în planificarea unui armistiţiu şi a unui eventual acord de pace.

Polonia, ţară membră NATO, a fost o susţinătoare fermă a vecinului său din est, Ucraina, după ce Putin a trimis zeci de mii de militari pe teritoriul ucrainean în februarie 2022, invocând ameninţări la adresa securităţii Rusiei şi aruncând relaţiile Moscovei cu Occidentul într-o criză profundă. Kievul şi aliaţii săi occidentali afirmă că Rusia este angajată într-o acaparare de teritorii în stil imperial.

Într-o postare pe X, Zelenski a declarat că a discutat cu Tusk despre „opţiunile diplomatice disponibile şi a convenit să se coordoneze şi să colaboreze pentru interesele noastre europene comune”. El l-a informat, de asemenea, pe premierul polonez despre conversaţiile sale cu Trump şi cu alţi lideri europeni la începutul acestei săptămâni.

„Ucraina, Polonia şi alte ţări europene au nevoie de fundaţii solide pentru securitatea şi independenţa lor”, a spus Zelenski.

„O pace fiabilă este esenţială pentru toţi şi sunt recunoscător pentru disponibilitatea (aliaţilor) de a ajuta pe această cale”, a mai spus preşedintele ucrainean.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski a discutat cu directoarea FMI despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina

Articole8 Aug • 43 vizualizări
0 comentarii

NY Post: Trump se va întâlni cu Putin doar dacă președintele rus se întâlnește și cu Volodimir Zelenski / Ce spune Rusia

Articole7 Aug • 2.900 vizualizări
0 comentarii

Zelenski cere din nou o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin

Articole7 Aug • 153 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Cred că totul este fum in ochi din partea Rusiei pentru ca Trump (si normal la cap si UE) să nu pună tarife secundare pe India, China, Brazilia.
    Odată condițiile economice prospere revenite pentru furnizorii rușilor și stocurilor de rachete reîmprospătate, Rusia se va dezlănțui pe restul Ucrainei!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.