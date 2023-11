Premierul Marcel Ciolacu publică poze de la un prânz luat pe plajă cu Olaf Scholz: „România are în cancelarul Germaniei un prieten şi un susţinător în aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sâmbătă, că România are în cancelarul Germaniei Olaf Scholz un prieten şi un susţinător în aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen. Şeful Guvernului a postat, pe reţeaua de socializare X, câteva poze luând prânzul cu oficialul german, transmite News.ro.

„România are în cancelarul Germaniei un prieten şi un susţinător în aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen. Suntem încrezători că împreună cu Germania putem construi o Europă mai puternică, unită şi corectă”, a scris Marcel Ciolacu, sâmbătă pe reţeaua X, fostă Twitter.

De asemenea, premierul a precizat că discuţiile cu Olaf Scholz au fost despre provocările economice, sociale şi geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă.



„Un prânz social-democrat între doi prieteni, cu aceleaşi gânduri pentru Europa! Am vorbit cu Olaf Scholz despre provocările economice, sociale şi geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă, despre dinamizarea relaţiei noastre bilaterale şi despre aderarea României la spaţiul Schengen. I-am mulţumit pentru sprijinul constant al Germaniei în dorinţa noastră legitimă de a fi parte a acestui spaţiu! A friend in need, is a friend indeed!”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Şeful Executivului Marcel Ciolacu a avut anterior, o întrevedere cu premierul Spaniei Pedro Sanchez, sâmbătă dimineaţă la Málaga şi cu omologii din Danemarca, Malta şi cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei.