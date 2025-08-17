Mii de locuitori din Harghita, fără curent electric din cauza furtunii

Peste 2.200 de utilizatori, din patru localităţi, au rămas nealimentaţi cu energie electrică, din cauza furtunii care a afectat posturile de transformare.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, au rămas nealimentate cu energie electrică 30 de posturi de transformare din localităţile Gălăuţaş, Bilbor şi parţial Sărmaş şi municipiul Topliţa, fiind afectaţi 2208 utilizatori, transmite Agerpres.

Echipele furnizorului de energie electrică se află în zonă pentru remedierea defecţiunilor.

Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod portocaliu meteo, fiind prognozate averse însemnate cantitativ, care pot ajunge până la 60 l/mp, descărcări electrice, vânt, vijelii de până la 90 km/h şi grindină.

De asemenea, a fost emis şi un cod portocaliu hidrologic de viituri, scurgeri de pe versanţi şi depăşirea cotelor de inundaţie pe râul Bistricioara, precum şi un cod galben hidrologic ce vizează depăşirea cotelor de atenţie pe Trotuş, Mureş, Olt, Târnave şi Homorod.