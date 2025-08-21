Premierul israelian Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru eliberarea „tuturor ostaticilor” din Gaza
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistiţiu, informează AFP, transmite Agerpres.
„Am dat instrucţiuni pentru lansarea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor noştri şi pentru a pune capăt războiului în condiţii acceptabile pentru Israel”, a declarat premierul, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă.
El nu a făcut nicio referire explicită la cea mai recentă propunere a mediatorilor (Egipt, Qatar şi SUA), ce prevede, potrivit unor surse din Hamas şi Jihadul Islamic, un armistiţiu de 60 de zile însoţit de eliberarea în două etape a ostaticilor luaţi pe 7 octombrie şi ţinuţi în continuare captivi în Gaza.
Planul a fost acceptat luni de mişcarea islamistă palestiniană Hamas, al cărui atac fără precedent pe 7 octombrie 2023 contra Israelului a declanşat războiul.
În paralel, Netanyahu a afirmat, înainte de se întâlni cu comandanţii de rang înalt, că a venit „pentru a aproba planurile” prezentate de armată şi de Ministerul Apărării „pentru a prelua controlul asupra oraşului Gaza şi a învinge Hamas”.
În urma instrucţiunilor premierului, armata se pregăteşte pentru o vastă ofensivă asupra oraşului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale Hamas, după peste 22 de luni de război care a distrus teritoriul palestinian şi a făcut zeci de mii de morţi.
Obiectivele declarate ale acestei ofensive sunt înfrângerea Hamas şi eliberarea tuturor ostaticilor.
