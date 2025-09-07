G4Media.ro
Foto: InquamPhotos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea pe moțiunea de cenzură privind reforma ASF, ANRE și ANCOM: Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în dezbatere pe moțiune privind reforma ASF, ANRE și ANCOM, subliniind că „opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic”. Bolojan a spus că un partid autodeclarat unionist face din ajutotul dat Republicii Moldova motiv de răsturnare a Guvernului .

Discursul rostit de Ilie Bolojan:

  • ASF decide cât de sigure sunt economiile și pensiile. ANRE stabilește cât plătim la facturile de energie. ANCOM reglementează cum funcționează comunicațiile. De modul în care funcționează aceste instituții depind stabilitatea financiară a oamenilor, siguranța energetică a țării și funcționarea sigură a comunicațiilor.
  • Reforma lor  nu este un moft și nu este o opțiune. Este o necesitate strategică, fără de care România ar fi mai vulnerabilă exact în momentele în care are nevoie să fie mai puternică.
  • Din moțiune nu se înțelege care este obiecția semnatarilor moțiunii – că facem prea puțină reformă sau prea multă reformă?
  • Ni se spune că salariile la ASF, ANRE și ANCOM sunt prea mari. Da, tocmai de aceea guvernul a propus o corecție. Reducem salariile pentru tot personalul cu 30%, inclusiv la nivel de conducere. Plafonăm la maxim de două ori indemnizația unui ministru bonusurile care înainte erau nelimitate, la latitudinea conducerii.
  • Aceste măsuri reduc veniturile disproporționate și le apropie de un nivel corect, care trebuie să fie justificat de performanță. În același timp mențin un nivel de salarizare competitiv pentru a păstra expertiza în aceste domenii strategice. Semntarii moțiunii nu sunt de acord, însă.
  • Se plâng semnatarii moțiunii de tăierile de posturi administrative, de suport și susțin că sunt afectate posturi din zona de verificare și control.
  • Nu este normal ca într-o instituție să fie disproporționat de multe posturi administrative, față de cele de specialitate. Așadar reducem cu 30% posturile suport și cu 10% pe cele de specialitate.
  • Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial. Măsurile pe care le-am propus întăresc aceste instituții, le fac mai eficiente și mai credibile în fața cetățenilor.
  • Revin la ideea de responsabilitate. Atunci când vine vorba de siguranță națională, energie, comunicații și stabilitate financiară, jocurile populiste ar trebui lăsate la o parte.
  • Nu vreau să trec cu vederea mai multe atacuri periculoase din această moțiune. Ele induc în eroare, pentru a slăbi încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cu bună știință sau din ignoranță, opoziția propagă mesaje contrare intereselor statului român, care servesc unor interese străine într-un război propagandistic.
  • ANCOM nu este o „poliție” a internetului și nu reglementează libertatea de exprimare. Această idee nu are nicio legătură cu realitatea. ANCOM este o autoritate tehnică, de implementare.
  • Atacurile explicite la adresa exportului de energie către Republica Moldova și Ucraina sunt și ele un act de iresponsabilitate, prin care se propagă narative fără vreo legătură cu realitatea. România vinde energie către Ucraina și Republica Moldova la preț similar cu restul exporturilor de energie. Remarc și ca un partid care se declară unionist, face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului.
  • O alta minciună gravă a semnatarilor moțiunii este că guvernul ar da legi de conficare a pensiilor din Pilonului II și III. Absolut neadevărat, ori mint sfruntat, ori habar nu au ce vorbesc!
  • Așa cum am spus, a venit momentul adevărului. Opțiunea este simplă: între reformă și anti-reformă, între responsabilitate și populism periculos. Vă rog să respingeți moțiunea de cenzură înaintată de un număr de parlamentari ai opoziției împotriva proiectului nostru care propune eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM”, a transmis Bolojan.

