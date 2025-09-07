Premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea pe moțiunea de cenzură privind reforma ASF, ANRE și ANCOM: Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în dezbatere pe moțiune privind reforma ASF, ANRE și ANCOM, subliniind că „opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic”. Bolojan a spus că un partid autodeclarat unionist face din ajutotul dat Republicii Moldova motiv de răsturnare a Guvernului .

Discursul rostit de Ilie Bolojan: