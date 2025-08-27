Premierul Ilie Bolojan anunță rectificare de buget, ”peste două săptămâni, în prima jumătate a lunii septembrie„ / „Acolo de unde putem face economii, trebuie să economisim bani”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară, într-o emisiune la Antena 3 că în prima jumătate a lunii septembrie guvernul pe care îl conduce va promova o rectificare de buget.
”Avem nevoie să venim cu o rectificare de buget, peste 2 săptămâni în prima jumătate a lunii septembrie. Acolo de unde putem face economii, să economisim bani.
Trebuie să gestionăm câteva miliarde de lei pentru a trece de această perioadă dificilă„, a spus Ilie Bolojan.
El a mai precizat că guvernul e presat în această perioadă să susțină toate investițiile începute.
”Noi doar pe PNRR avem la dispoziție din partea Consiliului European, pe componenta de grant aproximativ 13,5 miliarde de euro și parte de cofinanțare de 7,5 miliarde. Avem puțin peste 20, 21 de miliarde, iar noi am încheiat contracte de peste 40 de miliarde de euro. Trebuie să găsim formule, pentru a finaliza aceste proiecte, pentru că altfel plătim penalități.
O provocare foarte mare e să ne eșalonăm investițiile. E important să ținem cât mai multe șantiere să lucreze, dar să faci asta e o mare provocare. Pe lângă aceste probleme trebuie să mișcăm și agentul economic.
Una din deciziile importante pe care le-am luat e includerea autostrăzii spre Pașcani în fondurile PNRR și practic garanția finalizării acestei autostrăzi până la finalul anului.
Tronsoanele Moldova – Pașcani – Iași – Ungheni și Pașcani – Suceava – Siret le-am inclus pe proiectele pe fondurile de apărare, pentru că putem finanța o componentă civilă și militară, infrastructură de tip strategic civil și militar.
Sunt singurele autostrăzi prinse în programul de apărare, sperăm să fie gata în 3 ani de zile”, a mai spus Bolojan.
