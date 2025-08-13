Premierul Bolojan: Zilele trecute, comunicarea și ședințele coaliției nu s-au derulat bine / Decât sa stau într-un post și să nu fac nimic, mai bine lipsă, să vină altcineva
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că ședințele coaliției și comunicarea ”nu s-au derulat bine” zilele trecute.
Bolojan a mai declarat, în contextul zvonurilor despre o altă coaliție de guvernare, PSD – partidul extremist AUR, că decât să stea într-un post și să nu facă nimic ”mai bine lipsă, să vină altcineva”.
Premierul a mai transmis că ”are încredere în colegi” că vor rezolva problemele pentru că au ”o mare responsabilitate”:
- ”Zilele trecute comunicarea și sedințele coaliției nu s-au derulat bine. Am încredere în colegi că vom rezolva asta, avem o mare responsabilitate. Ține de noi să facem pași importanți. Trebuie să ne adunăm cât mai repede și să luăm măsurile necesare. Decât sa stau într-un post și să nu fac nimic, mai bine lipsă, să vină altcineva”.
