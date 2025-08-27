G4Media.ro
Premierul Bolojan despre nominalizarea noilor șefi la SRI și SIE: Este nevoie…

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Bolojan despre nominalizarea noilor șefi la SRI și SIE: Este nevoie de dialog, de consens politic, pentru un vot majoritar în parlament

Premierul liberal Ilie Bolojan a spus miercuri seara în emisiune la Antena3 că este nevoie de dialog, de consens politic pentru desemnarea noilor șefi ai serviciilor secrete, care trebuie votați de Parlament. Reacția premierului vine după ce s-a vehiculat că președintele Nicușor Dan l-ar avea în vedere pentru SRI pe Gabriel Zbârcea, un avocat cu viziuni politice naționaliste și suveraniste exprimate public, iar pe Marius-Gabriel Lazurca pentru șefia SIE, care de asemenea vine din zona ideologică ultraconservatoare.

Tot miercuri seara într-un interviu pentru Digi24, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a arătat mai tranșant, subliniind că informațiile vehiculate sunt speculații și că el și PSD n-ar putea aproba pentru SRI, o persoană care vine din zona AUR, un partid extremist care și-a construit „identitatea politică” pe un discurs anti-UE. Grindeanu a spus și el că președintele Nicușor Dan trebuie să nominalizeze o persoană potrivită care să aibă în vedere interesele naționale dar care să și înțeleagă alianțele cu serviciile partenere, și că persoana nominalizată trebuie să treacă de votul Parlamentului. Citește despre asta mai mult AICI

