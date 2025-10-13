Premiul Nobel pentru economie 2025, acordat francezului Philippe Aghion, israeliano-americanului Joel Mokyr și canadianului Peter Howitt

Premiul Nobel pentru economie 2025 a fost acordat luni, 13 octombrie, francezului Philippe Aghion, israeliano-americanului Joel Mokyr și canadianului Peter Howitt pentru lucrările lor privind creșterea economică bazată pe inovare, potrivit Le Figaro.

Juriul l-a recompensat pe Joel Mokyr „pentru identificarea condițiilor necesare unei creșteri durabile prin progresul tehnologic”, în timp ce Philippe Aghion și Peter Howitt au fost distinși „pentru teoria lor privind creșterea susținută de distrugerea creativă”.

Cercetările lor au permis o mai bună înțelegere a modului în care inovarea – prin înlocuirea vechilor tehnologii cu cele noi – stimulează productivitatea și prosperitatea, transformând în același timp profund economiile.

Închiderea sezonului 2025

Anul trecut, premiul a fost acordat unui trio de cercetători americani, Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) și James A. Robinson (Universitatea din Chicago), pentru lucrările lor privind inegalitățile dintre națiuni și rolul democrației în creșterea economică. Ceremonia oficială de decernare a premiului va avea loc pe 10 decembrie, ziua morții lui Alfred Nobel.

Ceremonia care a avut loc la Academia de Științe din Stockholm a încheiat astfel sezonul Nobel 2025. Sezonul a început luni, 6 octombrie, cu medicina, urmată de fizică pe 7, chimie pe 8, literatură pe 9 și, în sfârșit, pace pe vineri, 10 octombrie. Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat britanicului John Clarke, francezului Michel Devoret și americanului John Martinis pentru lucrările lor de pionierat în domeniul fizicii cuantice. Spre marea dezamăgire a lui Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat politicienei venezuelene María Corina Machado, ferventă opozantă a lui Nicolás Maduro, pentru eforturile sale „în favoarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.