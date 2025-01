Poluarea aerului, cauza unei „poveri considerabile” asupra sănătăţii şi economiei în Franţa, arată un studiu

Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferică provoacă o „povară considerabilă” asupra sănătăţii şi economiei, cu zeci de mii de cazuri noi de boli respiratorii, cardiovasculare şi metabolice în Franţa, conform unui studiu publicat miercuri de agenţia franceză de sănătate publică, transmite AFP, transmite Agerpres.

„Expunerea pe termen lung la poluarea aerului constituie o povară considerabilă asupra sănătăţii şi economiei în Franţa continentală”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă Sylvia Medina, coordonatoarea programului „Aer şi Sănătate” al agenţiei franceze de sănătate publică.

Pentru prima dată, agenţia a evaluat, în perioada 2016-2019, impactul cantitativ al poluării aerului din mediul înconjurător asupra declanşării a opt boli cu o legătură dovedită cu expunerea la particule fine şi dioxid de azot.

Au fost analizate cancerul pulmonar, bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), astmul, pneumopatia şi alte infecţii acute ale căilor respiratorii inferioare (excluzând gripa), dar şi accidentul vascular cerebral (AVC), infarctul miocardic acut, hipertensiunea arterială şi diabetul de tip 2.

De la o boală la alta şi de la un poluant la altul, „între 12 şi 20% dintre cazurile noi de boli respiratorii la copii (adică între 7.000 şi aproape 40.000 de cazuri), şi între 7 şi 13% dintre cazurile noi de boli respiratorii, cardiovasculare şi metabolice la adulţi (adică între 4.000 şi aproape 78.000 de cazuri)” sunt imputabile acestui tip de poluare, în fiecare an, a rezumat agenţia franceză de sănătate publică.

„Câteva zeci de mii de cazuri de boli ar fi evitate prin reducerea nivelurilor de particule fine şi de dioxid de azot din aerul ambiant”, a subliniat agenţia, care a colaborat cu mai mulţi parteneri pentru acest studiu.

Reducerea concentraţiilor la nivelurile recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ar preveni 75% dintre cazurile de boli asociate cu expunerea la particule fine (PM2,5) şi aproape 50% dintre cazurile legate de expunerea la dioxidul de azot (NO2), a estimat studiul.

Aproape 30.000 de noi cazuri de astm bronşic la copiii cu vârsta între 0 şi 17 ani ar putea fi astfel evitate.

„Povara economică majoră” a impactului poluării aerului asupra celor opt boli a fost, de asemenea, evaluată, în parteneriat cu Aix-Marseille School of Economics: „12,9 miliarde de euro legate de PM2,5, sau aproape 200 de euro pe an pe locuitor, şi 3,8 miliarde de euro pentru NO2, sau 123 de euro pe an pe locuitor”.

În urmă cu patru ani, agenţia franceză de sănătate publică estima, într-un studiu de referinţă, că 40.000 de decese puteau fi atribuite în fiecare an particulelor fine în Franţa metropolitană.