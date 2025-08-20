Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, replică după declarațiile extremiste ale vicepreședintelui AUR Dan Tănasă: Angajaţii extra-comunitari din România muncesc onest, plătesc taxe şi îşi câştigă existenţa cu demnitate

Angajarea de forţă de muncă externă nu înseamnă înlocuirea cetăţenilor români, ci o soluţie de ultimă instanţă la lipsa acută de resurse umane locale, iar a cere respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care românii l-au folosit pentru a-şi construi un trai mai bun muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente, atenţionează Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM), transmite Agerpres. Aceste precizări vin după ce vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, a scris marți pe pagina sa pe Facebook: ”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.

Într-un comunicat remis miercuri AGERPRES, PIFM denunţă mesajele discriminatorii apărute în social media şi cere protejarea demnităţii lucrătorilor străini.

„Ca urmare a recentelor postări apărute în mediul online care incită la discriminare împotriva lucrătorilor străini din Asia, angajaţi în sectorul de curierat din România, Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă din România face un apel ferm la respectarea demnităţii umane şi a principiilor nediscriminării în spaţiul public. Libera circulaţie a persoanelor pentru muncă reprezintă un principiu de bază în Uniunea Europeană. Milioane de români au beneficiat şi continuă să beneficieze de acest drept muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente. A cere astăzi respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care cetăţenii români l-au folosit pentru a construi un trai mai bun”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, România se confruntă cu un deficit acut de personal în multiple domenii, iar lucrătorii străini, veniţi legal, contribuie la funcţionarea economiei. Orice companie care recurge la forţă de muncă non-UE o face doar ca ultimă soluţie, după ce a parcurs o procedură legală clar stabilită cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În primă instanţă, angajatorii români sunt obligaţi să declare locurile de muncă vacante către ANOFM şi să încerce ocuparea acestora cu forţă de muncă autohtonă, inclusiv prin promovarea posturilor disponibile în spaţiul online.

„Doar în cazul în care aceste locuri de muncă nu pot fi ocupate de cetăţeni români, companiile primesc din partea ANOFM o adeverinţă care le permite să iniţieze procesul de recrutare externă. Acest proces presupune selecţia şi testarea personalului din afara Uniunii Europene şi parcurgerea unui întreg mecanism migraţionist. Angajarea de forţă de muncă externă nu înseamnă deci înlocuirea cetăţenilor români, ci o soluţie de ultimă instanţă la lipsa acută de resurse umane locale. Mai mult, angajatorii suportă costuri suplimentare pentru fiecare angajat extra-comunitar: taxe către bugetul de stat pentru avizul de muncă, viza de muncă, permisul de şedere şi alte obligaţii birocratice. În plus, procesul de angajare este unul extrem de complex şi de durată, întinzându-se între 10 şi 12 luni din momentul în care posturile sunt declarate la ANOFM şi până la intrarea efectivă a lucrătorilor străini în România. Aceşti angajaţi extra-comunitari muncesc onest, plătesc taxe şi îşi câştigă existenţa cu demnitate. Stigmatizarea lor pe criterii de origine etnică sau naţională este nu doar imorală, ci şi contrară valorilor europene şi internaţionale pe care România şi le-a asumat”, atrage atenţia PIFM.

În consecinţă, Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă din România solicită public instituţiilor abilitate să protejeze drepturile tuturor lucrătorilor, indiferent de naţionalitate, şi face un apel la solidaritate şi respect reciproc între cetăţeni.

„Numai prin colaborare şi încredere putem construi o societate incluzivă, echitabilă şi pregătită să facă faţă provocărilor economice actuale”, transmite patronatul.

Poliţistul Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: `Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. Godină susţine că prin acest text Tanasă „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”, transmite News.ro.

„Ca să nu las pe alţii ceea ce pot face şi eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârşirea infracţiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare», prevăzute de articolul 369 din Codul Penal”, scrie poliţistul Marian godină într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Godină, prin acest text, parlamentarul AUR „incită în mod clar” la „discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Poliţistul Marian Godină mai spune că, în susţinerea celor afirmate, indică drept mijloace de probă capturi de ecran de pe pagina de Facebook a lui Dan Tanasă.

„Vă rog să dispuneţi cercetarea penală a faptei semnalate şi tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, mai afirmă Marian Godină.

În aceeaşi postare care a strâns, în câteva ore, aproape 4.000 de comentarii pro şi contra, Dan Tanasă mai afirmă că o dictatură „nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă”.

„Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenţi la importul masiv de imigranţi. Eu nu vreau aşa ceva în România!”, mai scrie Dan Tanasă în aceeaşi postare.