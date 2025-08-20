PUZ pentru extinderea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii, pus în dezbatere publică / Prelungire cu aproximativ 0,9 km a liniei 32 (Dealul Mitropoliei) și conectare cu linia 21 (Strada Sfânta Vineri) / În Piața Unirii au loc lucrări la planșeu

Primăria Municipiului București a anunțat, miercuri, lansarea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Extinderea infrastructurii de tramvai în zona Unirii. Proiectul prevede prelungirea liniei de tramvai 32 cu 0,9 km, prin Piața Unirii, până la terminalul Sfânta Vineri.

Documentația, care cuprinde 92 de pagini și 13 planșe tehnice, prevede prelungirea unei linii de tramvai ce va conecta cartierul Rahova (sud-vestul Capitalei) cu zona de nord-est, prin Piața Unirii – considerată un nod major de transport public.

Potrivit Primăriei, obiectivul proiectului este creșterea eficienței transportului electric de suprafață, reducerea traficului auto individual și integrarea noii linii în rețeaua intermodală existentă.

PUZ-ul a primit avize de la instituții centrale și locale, între care Agenția pentru Protecția Mediului, Ministerul Transporturilor, Metrorex, STB, Brigada Rutieră, SRI, Ministerul Culturii și Apele Române.

Cetățenii pot transmite propuneri și opinii până la 1 septembrie 2025, iar în cazul unei solicitări scrise, proiectul poate face obiectul unei dezbateri publice până la 2 octombrie 2025.

După parcurgerea acestor etape, Consiliul General al Municipiului București urmează să voteze proiectul de hotărâre.

Extinderea liniei de tramvai prin Piața Unirii a fost anunțată de primarul general Nicușor Dan în 2022, când preciza că două firme s-au înscris pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare pentru construirea a aproape 15 kilometri de linii noi de tramvai. Achiziția era împărțită atunci în patru loturi, iar Lotul 1 prevedea exact prelungirea liniei 32 cu 0,9 kilometri, de la poalele Dealului Mitropoliei până la conexiunea cu linia 21, spre Strada Sfânta Vineri.

Lucrările la Planșeul Unirii și extinderea liniei de tramvai 32

Piața Unirii este în șantier începând din 10 iunie 2025. Aici au loc lucrări de consolidare a planșeului Unirii care acoperă râul Dâmbovița. Acestea presupun închiderea circulației pentru intervenții în decurs de doi ani, după care vor începe lucrările de consolidare la Pasajul rutier Unirii. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunța că se vor desfășura etapizat, pentru a reduce disconfortul pentru bucureșteni. Tot atunci el a menționat și extinderea infrastructurii de tramvai, pentru a optimiza intervenția.

„Prima lucrare este planșeul Unirii, este podul peste râul Dâmbovița care pleacă de la Hanul lui Manuc și traversează în diagonală, ajungând la stația de metrou Piața Unirii 2. A doua lucrare este pasajul Unirii, unde toată structura trebuie îndepărtată, iar a treia lucrare este interconectarea estului cu vestul Capitalei, prin extinderea linii de tramvai de la Sfânta Vineri până la Dealul Mitropoliei. Nu va fi haos. Lucrările se fac etapizat astfel încât disconfortul oamenilor să fie cat mai mic”, preciza Daniel Băluță.

Asociația „Metrou Ușor” propunea îmbunătățiri pentru extinderea tramvaiului 32 prin Piața Unirii

Asociația „Metrou Ușor” a transmis Primăriei Municipiului București, în decembrie 2024, observații și propuneri punctuale pentru proiectul de extindere a liniei de tramvai 32 prin Piața Unirii. Organizația semnala lipsa peroanelor spre Calea Călărași, ceea ce împiedica tramvaiele să oprească la Piața Sfânta Vineri pe viitoarea linie.

Propunerea lor era mutarea peroanelor prevăzute pe Str. Sfânta Vineri pe Bd. Corneliu Coposu, la vest de intersecție, pentru a integra și culoarul BUS.

De asemenea, „Metrou Ușor” solicita realizarea unui acces pietonal direct de la stația de tramvai la metrou, subteran, pentru a facilita transbordarea eficientă între mijloacele de transport și a evita supraaglomerarea trecerilor de pietoni, creșterea timpului de transbordare și riscul de accidente.

Nu este clar dacă aceste observații au fost integrate în actualul proiect de PUZ.

Altfel, reprezentanții asociației, specializate în mobilitate urbană, apreciau traseul ales prin nord-vestul Pieței Unirii și dimensionarea corectă a peroanelor (3 m lățime), considerând proiectul esențial pentru modernizarea rețelei de tramvai din București.