Lucrările la Planșeul Unirii continuă fără restricții rutiere. Daniel Băluță: Odată cu începutul anului școlar vom ridica toate restricțiile de circulație instituite la începutul verii pe Splaiul Independenței

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat joi că, odată cu debutul noului an şcolar – 8 septembrie, circulaţia pe Splaiul Independenţei va reveni la normal, pe ambele sensuri. Lucrările la Planşeul Unirii vor continua în zona Hanul lui Manuc, unde a fost dezafectată placa de beton, și în parcul Unirii, fără să mai afecteze traficul rutier, a menționat el.

Potrivit acestuia, au fost finalizaţi 80 de piloni foraţi pe care se va sprijini noua placă de beton, urmând ca în zilele următoare să înceapă construcţia grinzilor de coronament. Băluță a precizat că până acum s-a lucrat în paralel la trei dintre cele patru etape ale proiectului. În faţa Hanului lui Manuc au fost realizaţi 80 din totalul de 254 de piloni, fiind folosite aproximativ 350.000 de kilograme de armătură şi 2.500 de metri cubi de beton. Testele de siguranţă efectuate pe structurile deja executate au confirmat rezistenţa acestora.

Tot în această zonă, vechiul planşeu a fost dezafectat, iar în Parcul Unirii se află în derulare execuţia pilonilor foraţi. De săptămâna viitoare, utilajele de mare capacitate vor fi mutate tot în parc, pentru a începe dezafectarea planşeului vechi. În zona fântânilor, lucrările de dezafectare continuă pentru a face loc noilor piloni.

Responsabilului de proiect din partea Primăriei Sectorului 4, Marius Coaje, a afirmat, pentru G4Media, că la acest moment, stadiul desființării vechiului planșeul este la 25%.

Planșeul Unirii este o placă de beton construită în 1936, cu o lungime de aproape 400 de metri, care acoperă râul Dâmbovița în zona Pieței Unirii. Pe această structură se sprijină infrastructura rutieră, carosabilul și Parcul Unirii. Construcția de aproape 100 de ani vechime necesit, potrivit expertizelor tehnice, reparații urgente pentru a preveni un potențial risc de prăbușire în cazul unui cutremur major.

Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, coordonează lucrările de refacere completă a planșeului. Proiectul, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”, are o valoare estimată de aproape 800 de milioane de lei și este considerat cea mai complexă lucrare de infrastructură din București după 1989.

Ce presupun lucrările: demolarea și dezafectarea vechii structuri; realizarea unui nou planșeu din beton armat, cu grosimea de 1,4 metri; consolidarea cuvei Dâmboviței; modernizarea rețelelor edilitare (apă, gaze, electricitate, telecomunicații); refacerea spațiilor publice, inclusiv replantarea arborilor afectați; crearea unor drumuri provizorii pentru devierea traficului.

Lucrările sunt împărțite în patru etape, corespunzătoare principalelor zone:

– zona Hanului lui Manuc;

– parcul din fața magazinului Unirea;

– zona fântânilor de la Unirii;

– pasajul rutier Unirii.

Primele două etape au început în vara lui 2025, pe 10 iunie, cu restricții de trafic pe Splaiul Independenței (tronsonul dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii).

Calendar estimat:

2025–2026: lucrări în zona Hanului lui Manuc, parcul Unirii și fântânile centrale;

primăvara 2026: închiderea pasajului Unirii pentru consolidare și instalarea unor grinzi noi;

termen de finalizare: aproximativ 3 ani de lucrări.

Controverse administrative

Demararea proiectului a fost întârziată de dispute între Primăria Sectorului 4 (beneficiarul investiției) și Primăria Generală a Capitalei. Primarul Daniel Băluță a acuzat blocaje birocratice din partea lui Nicușor Dan, în special întârzierea semnării avizului Comisiei Tehnice de Circulație – ultimul document necesar pentru emiterea autorizației de construire. Edilul general a răspuns că proiectul necesită o documentație completă, cu zeci de avize, și a contestat caracterul de „urgență maximă” invocat de Sectorul 4.

Conflictul s-a accentuat în 2024–2025, fiind însoțit de declarații ironice (Băluță a vorbit inclusiv despre „aducerea castorilor din Cehia” pentru a rezolva problema), dar și de presiuni publice legate de siguranța bucureștenilor, degenerând într-un conflict deschis în Piața Unirii, când primarul Băluță a încercat să înceapă lucrările fără să mai aștepte autorizația de construire de la primarul general și folosindu-se de un alt act de la Primăria Sectorului 3. Consolidarea Planșeului Unirii a început abia în iunie 2025.

Planșeul Unirii reprezintă nodul rutier și pietonal central al Bucureștiului, traversat zilnic de zeci de mii de vehicule și pietoni.