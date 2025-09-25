Polițist din Bacău, prins în flagrant de DNA după ce a primit 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț / Polițistul mai luase anterior 13.000 de euro, pentru altă speță

Un polițist din Bacău a fost prins în flagrant de DNA după ce a primit 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, conform surselor G4Media. Polițistul mai primise 13.000 de euro anterior, cu promisiunea de a interveni într-o altă speță.

Conform informațiilor G4Media este vorba de agentul de poliție Sergiu Vasile Vieru, care ar fi cerut succesiv sume de bani unei femei pe care a prins-o conducând fără permis în luna martie, într-o localitate din județul Bacău.

Polițistul i-ar fi dat asigurări că, în schimbul banilor, poate interveni asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, din cadrul PJ Târgu Neamț, care instrumentau speța, pentru ca femeia să nu fie trimisă în judecată. Polițistul ar fi primit astfel 13.000 de euro.

Ulterior, în 24 septembrie, polițistul ar fi cerut și primit de la concubinul femeii 15.000 de euro sub promisiunea că îl poate scăpa de o măsură preventivă privativă de libertate într-un dosar în care bărbatul era acuzat că i-a tăiat cauciucurile fostei partenere.

Polițistul ar fi încasat banii, 9000 de euro și 5200 de lire sterline, la restaurantul ”Rotistor” din Târgu Neamț, iar imediat după aceea a fost ridicat de procurorii DNA ST Bacău. Aceștia l-au reținut pentru 24 de ore și îl vor duce în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

