Politician român: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă…

Donald Trumpt Vladimir Putin summit Alaska covorul roșu
Sursa foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Politician român: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui Trump de a restabili pacea în Ucraina, dar pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari / Extremistul George Simion îl felicită pe Trump, în pofida lipsei acordului de încheiere a războiului

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari.

În opinia sa, România ar trebui să urmărească patru teme referitoare la Marea Neagră, prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul de est, riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influenţă rusească, dar şi la implicarea României în reconstrucţia Ucrainei, transmite News.ro.

”Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina. Din păcate, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile lui Vladimir Putin sunt mult mai mari”, scrie Negrescu pe Facebook.

El consideră căm sunt patru teme pe care România trebuie să le urmărească: situaţia Mării Negre şi riscul ca Federaţia Rusă să pretindă restabilirea unui nou monopol asupra acestei zone; prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul de est şi dorinţa Federaţiei Ruse de a vedea reducerea sau retragerea prezenţei militare din România şi ţările baltice; riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influenţă rusească, ca zonă tampon cu NATO şi UE; reconstrucţia Ucrainei şi marile proiecte economice din regiune, unde România riscă să fie exclusă.

”Summitul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuţii cruciale cu SUA dar şi în interiorul UE şi NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”, consideră europarlamentarul.

Pe facebook, liderul partidului extremist AUR George Simion a scris „felicitări președintelui Trump pentru reușita summitului din Alaska! Pacea este soluția”.

