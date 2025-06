Poate moda „curată” să performeze? Brandurile sustenabile renunță la chimicalele toxice în favoarea alternativelor eco

Moda activwear intră într-o nouă eră a sustenabilității, în care performanța materialelor este repusă sub semnul întrebării. Mizele sunt mari: sănătatea umană, echilibrul ecosistemelor și integritatea unor branduri care promit responsabilitate. La mijloc se află o revoluție silențioasă, înlocuirea substanțelor chimice periculoase cu opțiuni mai sigure, dar mai greu de gestionat, conform Financial Times.

Încă din anii ’60, hainele impermeabile s-au bazat pe tratamente chimice de tip DWR (Durable Water Repellent), derivate din fluorocarburi sintetici creați inițial de compania americană DuPont. Aceste substanțe, cunoscute sub acronimul PFAS (per- și polifluoroalchil), sunt întâlnite în produse diverse de la ambalaje alimentare și tigăi antiaderente până la haine sport.

Problema? Aceste „chimicale eterne” nu se descompun nici după sute sau mii de ani, infiltrându-se în apa potabilă, lanțul trofic și corpul uman. Studiile privind efectele nocive datează din anii ’90, iar în 2023, gigantul 3M a plătit 10,3 miliarde de dolari în SUA pentru poluarea apelor. Cu toate acestea, utilizarea PFAS în îmbrăcăminte rămâne puțin cunoscută și aproape invizibilă pe etichete.

Cartea jurnalistei Alden Wicker To Dye For: How Toxic Fashion Is Making Us Sick a atras atenția asupra prezenței PFAS în modă. Și totuși, chiar și consumatorii care evită tigăile toxice ignoră deseori riscurile unui hanorac impermeabil sau ale unui tricou sport care absoarbe transpirația. “Nu e magie. E chimie”, subliniază Patrick Grant, fondatorul brandului britanic Community Clothing, care a lansat recent o linie de activewear plastic-free.

Eticheta sa folosește bumbac tratat cu ceară de la British Millerrain, fără fluorocarburi. “Costă mai mult și unii spun că performanța e mai slabă. Dar preferăm materiale mai puțin toxice, de la producție până la eliminare”, afirmă Grant.

Branduri precum Fjällräven și Patagonia au început încă din 2009 să elimine PFAS. Totuși, „substanțele eterne” se infiltrează peste tot, inclusiv în cerneala de pe etichete. Patagonia a înlocuit toate finisajele și membranele cu versiuni fără PFAS adăugat intenționat. Provocarea? Lipsa unor înlocuitori eficienți. “PFAS funcționau perfect. A durat un deceniu să găsim alternative”, spune Matt Dwyer, responsabilul pentru amprenta ecologică globală a brandului.

Dar cu noile materiale vin și noi obligații: hainele fără PFAS trebuie spălate mai frecvent pentru a-și păstra funcționalitatea. “Fără stratul invizibil de fluor, hainele nu mai resping petele de ulei, loțiuni, insecticide. Trebuie întreținute atent”, avertizează Dwyer.

Brandul britanic Finisterre a declarat întreaga linie waterproof fără fluorocarburi încă din 2018, dar testarea și dezvoltarea noilor materiale implică timp și costuri ridicate. “Plătim mai mult pe țesături și pe testare. Curățenia costă”, spune Abbie Spence, șefa de conformitate tehnică.

În activewear, PFAS au fost esențiale pentru „wicking”, capacitatea materialului de a elimina umezeala de pe piele. “Materialele sintetice nu transpiră singure. Ai nevoie de un tratament chimic pentru asta”, explică Helen White, de la Bam Clothing. Brandul produce haine din vâscoză de bambus, care are proprietăți naturale de absorbție. “Dar e greu să convingem publicul, brandurile mari au educat consumatorii că sintetic înseamnă performanță.”

UE va interzice PFAS în produsele de consum până în 2026. Toți producătorii vor trebui să certifice absența acestor chimicale. Unele branduri văd asta ca o șansă de rebranding: Everlane s-a relansat recent drept „clean luxury”, promițând transparență totală privind materiale și chimie. Brandul britanic Akyn a lansat o linie minimalistă complet nedecoloratã.

Altele au fost mereu acolo. Cottonique, fondat în San Francisco în 2008, produce lenjerie din bumbac organic pentru persoanele cu alergii severe. “Am început pentru eczema fratelui meu, dar mulți cumpărători sunt motivați de grijile legate de sănătate și deșeuri textile”, afirmă Nikhiel Genomal, co-fondator.

Industry of All Nations, din Los Angeles, produce haine vopsite natural sau complet nevopsite. Bestseller-ul? Clean Crewneck, un tricou simplu, nedecorat. “La început, jumătate dintre clienți cumpărau pentru look. Acum, majoritatea cumpără pentru că nu vor chimicale toxice pe piele”, spune fondatorul Juan Diego.

Ruby Raut, om de știință și fondatoarea WUKA (primul brand britanic de lenjerie menstruală reutilizabilă), subliniază că publicul larg din Marea Britanie nu este încă suficient de conștient. „Abia începem să ne întrebăm ce punem în corpul nostru prin alimente. Mai târziu ne vom întreba ce purtăm zilnic pe piele.”