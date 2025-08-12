G4Media.ro
Zalando a desemnat câștigătorul Visionary Award 2025 la Copenhagen Fashion Week

Sursa foto: Zalando

Zalando a celebrat câștigătorul ediției 2025 a premiului Visionary Award, brandul nigerian IAMISIGO, în cadrul Copenhagen Fashion Week. Evenimentul a inclus debutul pe podium al colecției Spring/Summer 2026 – Dual Mandate, o cină festivă și un recital live susținut de artista americană Kelela, urmate de o sesiune re-see a colecției.

Selectat la începutul anului pentru abordarea etică a aprovizionării și integrarea valorilor comunitare, IAMISIGO a prezentat o colecție multisenzorială inspirată de patru dimensiuni – corp, minte, spirit și emoție. Materialele folosite includ bumbac din Uganda și Kenya, sisal din Tanzania, rafie și iută din Nigeria, dar și elemente metalice, sticlă din Kenya și plastic reciclat.

Zalando a realizat și un documentar dedicat brandului, filmat în Nigeria, Kenya și Copenhaga, care explorează procesul creativ al designerului Bubu Ogisi și tehnicile manuale ce definesc identitatea vizuală a IAMISIGO.

Înscrierile pentru Zalando Visionary Award 2026 sunt deschise până la 3 octombrie și se adresează brandurilor emergente cu viziune, ghidate de valori puternice. Câștigătorul va primi 50.000 de euro și un buget suplimentar de 35.000 de euro pentru o prezentare la Copenhagen Fashion Week, alături de mentorat și sprijin logistic din partea Zalando.

Tags:
