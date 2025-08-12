G4Media.ro
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria…

Sursa foto: Captură video

Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români / Amenzile pot ajunge la peste 1.200 de euro

Articole12 Aug 2 comentarii

Peste 150 de amenzi au fost emise săptămâna trecută în timpul inspecţiilor de-a lungul coastei de nord a Mării Negre pentru parcare în mod necorespunzător, ca parte a unei operaţiuni comune de două zile cerută de ministrul bulgar al Mediului şi Apelor, Manol Genov, a anunţat agenţia de presă BGNES, citată de Novinite, transmite Agerpres.

Campania, desfăşurată pe 6 şi 7 august, a implicat atât autorităţile bulgare, cât şi cele române care lucrează pentru a preveni încălcările care dăunează mediului, vizând în special maşinile şi rulotele parcate într-un mod în care se încalcă legislaţia din Bulgaria.

Peste 90% dintre contravenienţi au fost turişti români, susţine Yavor Dimitrov, directorul Direcţiei Bazinului Mării Negre (BBDHR) din Varna. Acesta a subliniat că o cauză comună a infracţiunilor este lipsa de informaţii a turiştilor, necunoaşterea legii şi barierele lingvistice. În plus, indicatoarele amplasate de Ministerul Mediului şi Apelor pentru a avertiza vizitatorii sunt frecvent îndepărtate, reducând eficacitatea acestor avertismente.

Deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este o faptă penală, conform legislaţiei din Bulgaria, şi se pedepseşte cu până la trei ani de închisoare. Deşi nu au fost până acum pedepse cu închisoarea, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva (1.278 euro).

În parale, inspectorii BBDHR au verificat unităţile locale care comercializează băuturi şi sunt situate lângă plajă, pentru că extrag ilegal apă şi evacuează apele uzate în mod ilegal în Marea Neagră.

Aceste inspecţii vor continua în perioada verii şi de anul viitor vor fi realizate anual în perioada 1 mai – 30 septembrie, pentru o mai bună protecţie a coastei de nord a Mării Negre, a anunţat Ministerul Mediului şi Apelor.

2 comentarii

  1. Foarte bine. Sa le ia banii ca numai asa se invata. Normal ar fi sa le confiste masina si sa le-o dea inapoi cand platesc amenda. Si la noi ar trebui sa fie la fel.

  2. Românul este suveran pe orice pământ se afla supt mașina sa. Mai bine se lasă schingiuit de turci ca Constantin Brâncoveanu decât să plătească parcare

