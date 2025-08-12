Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la summitul Coaliției susținătorilor Ucrainei

Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summitul Coalition of the Willing, a anunțat , marți, Biroul de presă al Administrației prezidențiale.

Așa-numita coaliție a susținătorilor militari ai Ucrainei se va reuni pentru o convorbire comună de la ora 16.30 (ora Germaniei), găzduită de Germania, Regatul Unit și Franța.

Reuniunea coaliției va fi precedată, potrivit POLITICO, de o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, plus președinții Comisiei Europene și Consiliului European, precum și Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul conține apoi o discuție de o oră între liderii europeni și președintele Ucraineicu Trump și vicepreședintele J.D. Vance.

Summitul virtual, organizat de cancelarul german Friedrich Merz, are loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin pe tema războiului din Ucraina.