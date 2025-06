Pierdere importantă pentru Verstappen în Austria: Nu-l va avea alături pe omul de încredere, inginerul său de cursă

Pentru prima dată în era de succes de la RedBull, Max Verstappen nu-l va avea alături pe Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă cu care împarte bune și rele de ani de zile, transmite site-ul oficial al Formulei 1. În locul acestuia, campionul mondial en-titre îl are alături în Austria pe Simon Rennie, un „veteran” al Marelui Circ, personaj cunoscut în paddock.

Gianpiero Lambiase nu va putea fi prezent în weekendul de cursă de pe RedBull Ring din cauza unor motive personale, transmite sursa citată.

Vorbim despre o premieră de la debutul lui Verstappen la volanul RedBull, unul care a avut loc în 2016. Max și Gianpiero formează unul dintre cele mai sudate cupluri pilot-inginer de cursă din F1.

De-a lungul timpului, cei doi au bifat împreună patru titluri mondiale, iar în acest an încearcă să-l cucerească pe cel de-al cincilea consecutiv.

Lambiase urmează să revină în cockpitul tehnic al lui Verstappen în Marele Premiu al Marii Britanii.

În vârstă de 45 de ani, Rennie este un personaj important în garajul RedBull. În prezent, el conduce operațiunile de inginerie de simulare de la baza echipei din Milton Keynes.

Simon are o vastă experiență în lumea agitată a Formulei 1, el lucrând cu personaje importante de-a lungul timpului.

A debut în anii 2000 la Renault, acolo unde a ocupat funcția de inginer de date al lui Fernando Alonso în anii în care ibericul a cucerit titlurile mondiale: 2005 și 2006.

A devenit mai apoi inginer de cursă pentru Alonso, iar în Marele Circ a mai lucrat și cu nume importante precum Kimi Raikkonen, Robert Kubica sau Heikki Kovalainen.

A rămas în memoria colectivă a fanilor împătimiți ai Formulei 1 și pentru schimbul de replici devenit viral în 2012, atunci când Kimi Raikkonen i-a transmis: „Lasă-mă în pace, știu ce fac!”

Rennie „a aterizat” la RedBull în sezonul 2013, lucrând inițial cu Mark Webber. A urmat o colaborare cu Daniel Ricciardo timp de cinci sezoane. I-a mai fost alături pentru o scurtă perioadă lui Alex Albon în 2020, iar de la acel moment a trecut la munca în departamentul de simulare.

