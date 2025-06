Mercedes confirmă forma bună din F1: Russell, cel mai rapid în primul antrenament din Austria

George Russell a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente libere contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Austria. Britanicul celor de la Mercedes (proaspăt învingător în Canada) a fost urmat de Max Verstappen (RedBull) și Oscar Piastri (McLaren).

Surpriza zilei a oferit-o debutantul Alex Dunne (l-a înlocuit pe Lando Norris la McLaren în această sesiune de antrenamente), acesta având al patrulea timp: la doar +0,155 secunde de timpul de referință a lui George Russell.

Lewis Hamilton a fost al nouălea, Kimi Antonelli pe 11, Fernando Alonso pe 14, iar Yuki Tsunoda (coechipierul lui Max Verstappen de la RedBull) pe 17.

Dino Beganovic, cel care a pilotat în locul lui Charles Leclerc la Scuderia Ferrari, a obținut doar cel de-al 18 timp al sesiunii.

Our fastest three in first practice 👏

🥇 George

🥈 Max

🥉 Oscar#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/81w1Qco0ww

— Formula 1 (@F1) June 27, 2025