Muzeul deșeurilor de plastic găsite în Ocean: zeci de obiecte din anii 50 până în prezent, expuse online

„Oceanul ne aruncă înapoi gunoiul”: Muzeul poluării cu plastic din Italia. Pe plajele italiene au fost găsite obiecte decolorate care datează din anii 1950, subliniind longevitatea problematică a plasticului Enzo Suma, ghid naturalist, a adunat întotdeauna gunoiul în timpul plimbărilor sale pe plaja Carovigno, o porțiune de coastă scăldată de apele albastre limpezi, aproape de casa sa din Salento, o zonă din Puglia, în călcâiul cizmei Italiei, scrie The Guardian.

În timpul unei plimbări, Suma, în vârstă de 44 de ani, a zărit o sticlă de loțiune de protecție solară Ambre Solaire eșuată pe mal. Era pe punctul de a o arunca când a observat ceva neobișnuit: prețul imprimat pe sticlă era în lire, ceea ce înseamnă că trebuie să fi fost produsă înainte ca euro să înlocuiască lira în Italia.

Suma ține în mână un capac de sticlă italian din 1958, îndreptat spre cameră. De fapt, după ce a cercetat mai amănunțit, a fost uimit să descopere că sticla data din sfârșitul anilor 1960.

O dovadă clară a longevității plasticului și a persistenței sale în mediu, loțiunea de bronzat vintage a devenit catalizatorul pentru crearea de către Suma a Archeoplastica, un muzeu online care cuprinde peste 500 de relicve din plastic spălate pe țărmul plajelor din toată Italia.

„În timp ce înainte nu acordam prea multă atenție lucrurilor pe care le colecționam, din acel moment am început să privesc totul cu foarte mare atenție”, a spus Suma, care a studiat științele mediului la universitatea Ca’ Foscari din Veneția înainte de a se întoarce în Puglia.

El a adăugat: „Una este să ți se spună că plasticul durează secole și nu se degradează niciodată, și alta este să vezi asta cu ochii tăi”.

Aproximativ 11 milioane de tone de deșeuri din plastic ajung în oceanele lumii în fiecare an, prin intermediul râurilor sau după ce sunt aruncate de oameni de-a lungul țărmurilor sau aruncate în mare de pe vasele de pescuit.

O nouă analiză a experților publicată săptămâna trecută a avertizat că plasticul reprezintă un „pericol grav, în creștere și subestimat” pentru sănătatea umană și a planetei.

Analiza a concluzionat că lumea se află într-o „criză a plasticului”, motivul fiind accelerarea enormă a producției de plastic începând cu anii 1950. Cronologia relicvelor adunate de Suma și voluntarii săi în toată Italia demonstrează acest lucru.

Una dintre cele mai vechi descoperiri – un capac de sticlă din 1958 cu marca comercială Moplen, găsit pe o plajă din regiunea Emilia-Romagna, în nordul Italiei – indică începutul erei producției de plastic. Moplen era denumirea comercială a polipropilenei izotactice, un material plastic dezvoltat de compania Montecatini.

Alte descoperiri includ o sticlă roz din polietilenă pentru pudră de talc, fabricată în Germania la sfârșitul anilor 1950; un tub albastru de cremă de mâini din anii 1960, cu marca Gli Sette încă vizibilă; și o sticlă în formă de clovn, care a fost umplută cu miere, produsă și vândută exclusiv în Grecia, tot în anii 1960, dar care a fost găsită pe o plajă din zona Lecce, în Puglia.

Printre produsele fabricate în deceniile următoare se numără o pudră de curățat pentru baie Spic & Span din anii 1970, un tub Nesquik din anii 1980 și rămășițele unui suvenir al Cupei Mondiale de fotbal Italia ’90.

Cea mai recentă descoperire, care încă nu a fost adăugată oficial la inventarul Archeoplastica, este un disc de vinil de 45 rpm găsit pe o plajă de un băiat de șapte ani care era în vacanță cu familia în Puglia.

După ce nepotul lui Suma a reușit în mod miraculos să îndrepte discul, acesta a fost redat pe un vechi pick-up și s-a descoperit că era vorba de Il Mondo, o melodie lansată în 1965 de Jimmy Fontana.

„Această descoperire m-a impresionat foarte mult”, a spus Suma. „Discul sărea mult, dar se putea distinge clar melodia.” Crustele de balani găsite pe disc indicau faptul că acesta plutea în mare de ceva timp.

Cea mai mare parte a muncii lui Suma și a echipei sale se desfășoară în timpul toamnei și iernii, când turiștii lasă în urmă tone de deșeuri din plastic, iar autoritățile acordă mai puțină atenție menținerii curățeniei pe plaje.

Sursa: Blazej Lyjak | Dreamstime.com