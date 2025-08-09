Supraviețuitorii bombei atomice vor să facă din Nagasaki ultimul loc al unei astfel de tragedii, la 80 de ani de la dezastru

Supraviețuitorii bombei atomice vor să facă din Nagasaki ultimul loc de pe Pământ care să aibă această soartă, la 80 de ani de la dezastru, transmite Sky News.

La 9 august 1945, la ora 11.02, Statele Unite au lansat bomba nucleară asupra orașului din sudul Japoniei – la trei zile după ce una a fost lansată asupra orașului Hiroshima.

Până la sfârșitul aceluiași an, aproximativ 70.000 de oameni au murit în urma bombei de la Nagasaki, alți 140.000 fiind uciși la Hiroshima.

Japonia a capitulat pe 15 august, punând capăt celui de-al Doilea Război Mondial și aproape unei jumătăți de secol de agresiune în Asia.

Aproximativ 2.600 de persoane s-au adunat sâmbătă în Parcul Păcii din Nagasaki pentru a-și aminti de victime.

Supraviețuitorilor li s-au alăturat primarul Shiro Suzuki, premierul Shigeru Ishiba și reprezentanți din alte 90 de țări.

A fost ținut un minut de reculegere și au fost depuse coroane de flori înainte ca porumbeii să fie eliberați deasupra statuii păcii din parc. Localnicii au decorat, de asemenea, un monument cu cocori de hârtie colorați și au depus ofrande pe altele.

Shiro Suzuki, ai cărui părinți au supraviețuit atacului, a spus mulțimii: „Criza existențială a umanității a devenit iminentă pentru fiecare dintre noi, cei care trăim pe Pământ”.

„Pentru a face din Nagasaki ultimul loc de bombardament atomic acum și pentru totdeauna, vom merge mână în mână cu cetățenii lumii și ne vom dedica toate eforturile pentru abolirea armelor nucleare și realizarea păcii mondiale veșnice.”

„Caut pur și simplu o lume fără război”, a declarat Koichi Kawano, un supraviețuitor în vârstă de 85 de ani care a depus flori la monumentul Hypocenter.

Un alt supraviețuitor, Fui Takeshita, a spus: „Există doar două lucruri pe care le doresc: abolirea armelor nucleare și interzicerea războiului”.

„Eu văd doar o lume în care armele nucleare să nu fie folosite niciodată și în care toată lumea să poată trăi în pace.”

Numărul supraviețuitorilor a scăzut la doar 99, cu o vârstă medie de 86 de ani.

Teruko Yokoyama, 83 de ani, este membră a unei organizații care sprijină supraviețuitorii. Cele două surori ale sale au murit din cauza radiațiilor produse de bombă. Ea a avertizat că trebuie să se facă mai mult pentru a educa noile generații cu privire la impactul bombei.

„Trebuie să ținem evidența pagubelor provocate de bombardamentul atomic, a supraviețuitorilor și a poveștii vieții lor”, a spus ea.

„Există oameni mai tineri care încep să ia măsuri. Deci cred că nu trebuie să ne deprimăm încă.”